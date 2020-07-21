Московская чудо-женщина Скала разбирает обломки после прорыва дамбы в Рузе

Оксана Кошелева по прозвищу Скала — мастер спорта по пауэрлифтингу. Она поднимала мотоциклы, буксировала вертолет Ми-8, вагоны, машины ОМОН. Сильнейшая дама России, которая разве что не тягала корабль. Но это в планах. А пока чудо-женщина побывала в подмосковной Рузе, которая пережила сильнейшее наводнение.

Из-за обильных осадков в городском округе прорвало несколько дамб. Поток смел несколько частных домов, гаражей и хозпостроек. Вторую неделю сотрудники МЧС расчищают территорию и убирают обломки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/789600" frameborder="0"></iframe> В подмосковной Рузе затоплены десятки домов из-за прорыва дамбы.

На этом месте была одна из уничтоженных дамб.Фото: Андрей АБРАМОВ

О беде в Рузе Оксана узнала от знакомых, которые работают в местной пожарно-спасательной службе. Вызвалась помочь. Работали в русле реки Городянка, по которой пронесся поток. Некогда ее можно было буквально перешагнуть, а сейчас это настоящая река. Ситуацию осложняют канализационные стоки, попавшие в воду. Запах на месте ЧП — головокружительный.

— Во время работ так устали, что если бы не дикое чувство голода, я бы не смогла проглотить ни куска хлеба. С одеждой не угадала — приехала в обычной. Как только перевернула первое колесо, с ног до головы облило грязью. На вещи забила и продолжала работать, — рассказала Кошелева корреспонденту kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/791774" frameborder="0"></iframe> Московская чудо-женщина Оксана Скала разбирается с последствиями прорыва дамбы в Рузе.

Наводнение обрушилось на частный сектор.Фото: Андрей АБРАМОВ

Завалы Оксана разбирала около суток. Могла остаться и дольше, но не хотела утруждать спасателей ответственностью. Все-таки спецы должны следить за безопасностью гражданского волонтера.

— Там очень опасно. У меня одну ногу засосало в грязь так сильно — еле вытянули.

Русло завалено сточными трубами и каменными осколками дамб. Кругом разбросаны погрязшие в тину деревья. Вода принесла много покрышек. Были даже гигантские колеса самосвалов. Сложность в том, что они забиты мокрым песком.

— Тяжелее, чем я себе представляла. Простой человек бы не справился. Доставала деревья, пилили их на чурки. Нужно было освободить русло, чтобы вода начала уходить. Сейчас есть участки, по которым нужно плыть только на лодке с суши на сушу, — рассказывает Оксана.

Оксана Кошелева чемпион по силовому экстримуФото: Личный архив героя публикации

Работу при разборе завалов Скала считает более тяжелой, чем обычная тренировка. Усилия нужны даже чтобы переставлять увязшие в грязи ноги. Нагрузка ежеминутная.

Работы по разбору завалов в Рузе по прогнозам местных властей будут продолжаться до конца июля. Владельцам разрушенного жилья региональное правительство заплатит по 2 миллиона рублеи , менее пострадавших здании – по 300 тысяч на дом. Тех, кому негде жить, поселили в пансионате неподалеку от города.

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Поздним вечером 8 июля в подмосковном городе Руза был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне несколько суток шли обильные дожди. Техническая насыпь, которая была сделана при строительстве обводного канала, не сдержала воду реки Руза и рухнула. (подробности)