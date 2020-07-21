В Подольске рабочие спасли 2-летнего ребенка, который упал с четвертого этажа

Рабочие из Средней Азии спасли в подмосковном Подольске маленького мальчика. Очевидцы увидели, как на улице Ульяновых малыш перелез через балкон на четвертом этаже и оказался снаружи, держась за прутья. Ребенок начал кричать. Первыми на помощь прибежали сотрудники местного ЖЭКа - мигранты из Средней Азии.

- Да, кто-то из соседей начал звонить в полицию, но многие в этот момент просто снимали происходящее на телефон, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - А вот рабочие быстро сориентировались. Растянули внизу, под окном, одеяло. Разговаривали с мальчиком.

Один из соседей побежал в подъезд, пробовал проникнуть в квартиру через дверь. Но она оказалась заперта.

- В итоге мальчик прыгнул вниз и рабочие его поймали, - сообщил наш собеседник.

По его словам, ребенок (ему всего 2,5 года!) отделался испугом, серьезно не пострадал. Его пока передали врачам.

Чтобы попасть в квартиру, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть замок. Внутри спала 21-летняя мама ребенка. В кроватке рядом находился ее младший сын, которому чуть больше годика. Растрепанная мамаша очень удивилась. Сказала полицейским, что даже не заметила, как старший ребенок вышел на балкон.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Известно, что всего несколько недель назад на выпивающую женщину уже составляли «административку» за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Тогда ее поставили на профилактический учет.

Теперь опека намерена подавать иск в суд о лишении женщины родительских прав.

Обоих детей пока увезли в Подольскую детскую городскую больницу, врачам предстоит провести их полный осмотр, чтобы оценить состояние здоровья.

ОФИЦИАЛЬНО

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова:

«Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария. У нее есть еще один младший ребенок. Сейчас дети помещены в больницу до определения их дальнейшей судьбы. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку на наличие в действиях матери состава преступлений, предусмотренных статьями 125 («Оставление в опасности», до 1 года лишения свободы, - Авт.) и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», до 3 лет, - Авт.) УК РФ. Дальнейшая судьба малышей зависит от ее результатов и решения органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних».