2020-07-21T16:50:12+03:00
Происшествия

Москвичей разозлил свадебный кортеж, остановившийся посреди МКАД станцевать лезгинку

Вместо банкета молодожены поехали в полицию [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Участники танцующего на МКАД кортежа были вынуждены писать объяснительные в полиции.Участники танцующего на МКАД кортежа были вынуждены писать объяснительные в полиции.
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В центре свадебного кортежа величаво катил белый Rolls-Royce. Вокруг тачки попроще — «Приоры», каршеринговые иномарки. Молодые расписались в загсе, поехали колесить по городу, а затем намечался званый ужин. Но кульминацией праздника стала остановка на МКАД. Процессия тормознула посреди оживленной магистрали, из машин повыскакивали люди и пустились в пляс под лезгинку.

Праздник возмутил других водителей. Движение по магистрали разрешено со скоростью 100 км/час, а останавливаться можно только в исключительных случаях, например, поломка. Свадьба свадьбой, но в список исключений праздник влюбленных сердец не входит. Водители импровизированного танцпола даже не включили аварийку. Вскоре их нагнали экипажи ДПС и весь кортеж развернулся в сторону ближайшего отдела полиции.

Невеста в подвенечном платье вынуждена была объясняться за поступок гостей. Объяснительную написал и жених. Впрочем на кадрах видео, которое опубликовали полицейские, видно, что молодожены на раскаивались.

— Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка на территории Московской кольцевой автодороги, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Танцоры дают объяснение в полиции.

Из окружного отдела полиции приглашенные на свадьбу гости выходили с ворохом штрафов: остановка на автомагистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в дорожном движении, нарушение правил пешеходами.

— В отношении задержанных за нарушение общественного порядка были составлены административные протоколы за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Материалы направлены в суд, — добавили в пресс-службе столичного Главка МВД.

По статье грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

Свадебный кортеж станцевал лезгинку посреди МКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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