Проект «ЕвроХима» в Казахстане получил поддержку правительств России и Казахстана

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» приступает к строительству в Казахстане современного завода по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов. Новое предприятие появится в Жамбылской области, оно будет перерабатывать ресурсы месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Старт проекта по строительству назначен на будущий год. Соглашение по его реализации сегодня подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

Это – один из ключевых проектов сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере развития производственной кооперации. На сегодняшний день «ЕвроХим» успешно завершил его первый этап: компания провела геологоразведку и начала разработку месторождения фосфоритов, запустив горнорудный комплекс. Ежегодно он будет обеспечивать производство 640 тысяч тонн фосфоритовой муки.

Подписанное сегодня соглашение даёт старт новому этапу: действующее производство будет расширено, а в следующем году «ЕвроХим» начнёт строительство завода. Предприятие ежегодно будет выпускать не менее 1 млн тонн продукции, что полностью обеспечит потребности сельского хозяйства региона.

- Соглашение позволит расширить действующее производство и перейти к началу строительства нового завода с использованием наилучших доступных технологий в химической отрасли, - прокомментировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - На новое предприятие в Казахстане будут осуществляться поставки хлористого калия из России, в проекте планируется использовать российское энергетическое, горнорудное оборудование на общую сумму около 50 миллионов долларов. Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт – в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

По словам генерального директора «ЕвроХима» Игоря Нечаева, пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в график проекта, но, тем не менее, работа над ним успешно продолжается:

- Торгово-экономические отношения между нашими странами имеют чёткую положительную динамику, и подписанное соглашение – ещё один последовательный шаг по углублению нашей интеграции, - отметил Игорь Нечаев.

- Реализация нашего проекта в Казахстане будет продолжаться. Подписание сегодняшнего соглашения стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Казахстана и профильными министерствами, акиматами, а также с Правительством Российской Федерации. Мы очень ценим ту поддержку и открытость, которые демонстрируют наши казахстанские партнёры, а также благодарим за однозначную поддержку с российской стороны.

На предприятии будут использоваться самые современные технологии химической отрасли: они позволяют производить высококачественные фосфорные и комплексные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду - без отходов фосфогипса. Кроме удобрений завод наладит выпуск других важных химических продуктов, предназначенных для дорожной, нефтегазодобывающей, строительной отраслей, а также для сельского хозяйства. Предприятие даст мощный толчок рынку труда в Жамбылской области и обеспечит не менее 1200 новых рабочих мест.