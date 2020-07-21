2020-07-21T17:47:30+03:00
Экономика

Проект «ЕвроХима» в Казахстане получил поддержку правительств России и Казахстана

Соглашение по реализации проекта сегодня подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и посол Казахстана в России Ермек Кошербаев
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» приступает к строительству в Казахстане современного завода по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов. Новое предприятие появится в Жамбылской области, оно будет перерабатывать ресурсы месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Старт проекта по строительству назначен на будущий год. Соглашение по его реализации сегодня подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

Это – один из ключевых проектов сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере развития производственной кооперации. На сегодняшний день «ЕвроХим» успешно завершил его первый этап: компания провела геологоразведку и начала разработку месторождения фосфоритов, запустив горнорудный комплекс. Ежегодно он будет обеспечивать производство 640 тысяч тонн фосфоритовой муки.

Подписанное сегодня соглашение даёт старт новому этапу: действующее производство будет расширено, а в следующем году «ЕвроХим» начнёт строительство завода. Предприятие ежегодно будет выпускать не менее 1 млн тонн продукции, что полностью обеспечит потребности сельского хозяйства региона.

- Соглашение позволит расширить действующее производство и перейти к началу строительства нового завода с использованием наилучших доступных технологий в химической отрасли, - прокомментировал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - На новое предприятие в Казахстане будут осуществляться поставки хлористого калия из России, в проекте планируется использовать российское энергетическое, горнорудное оборудование на общую сумму около 50 миллионов долларов. Конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт – в Китай, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

По словам генерального директора «ЕвроХима» Игоря Нечаева, пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в график проекта, но, тем не менее, работа над ним успешно продолжается:

- Торгово-экономические отношения между нашими странами имеют чёткую положительную динамику, и подписанное соглашение – ещё один последовательный шаг по углублению нашей интеграции, - отметил Игорь Нечаев.

- Реализация нашего проекта в Казахстане будет продолжаться. Подписание сегодняшнего соглашения стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Казахстана и профильными министерствами, акиматами, а также с Правительством Российской Федерации. Мы очень ценим ту поддержку и открытость, которые демонстрируют наши казахстанские партнёры, а также благодарим за однозначную поддержку с российской стороны.

На предприятии будут использоваться самые современные технологии химической отрасли: они позволяют производить высококачественные фосфорные и комплексные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду - без отходов фосфогипса. Кроме удобрений завод наладит выпуск других важных химических продуктов, предназначенных для дорожной, нефтегазодобывающей, строительной отраслей, а также для сельского хозяйства. Предприятие даст мощный толчок рынку труда в Жамбылской области и обеспечит не менее 1200 новых рабочих мест.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами