Как пройти бесплатный тест на коронавирус в Москве и какое исследование выбрать

Москвичи могут сдать бесплатные тесты на коронавирус. Услуга оформляется онлайн и только по предварительной записи. Для этого можно воспользоваться любым из нескольких способов. Рассказываем, где записаться на бесплатные тесты на коронавирус в Москве.

КАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЫБРАТЬ

Бесплатно делают два теста:

1. ПЦР (полимеразная цепная реакция). Он показывает, есть ли вирус в организме. У пациента берут мазок из носа и ротоглотки.

2. ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ). Более сложное обследование, которое покажет начало или пик заболевания в организме, переболел ли уже человек и есть ли у него антитела. То есть иммунный ответ к вирусу. У пациента берут кровь из вены.

Врачи рекомендуют для точности обследования сдавать одновременно оба теста.

ГДЕ БЕРУТ АНАЛИЗЫ

1. ПЦР-тест могут сдать как взрослые, так и дети в одной из 207 столичных поликлиник. Процедурные кабинеты для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 13.00. Для детей - с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.30, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 14.30.

2. ИФА-тест - только взрослые в 30 поликлиниках ежедневно с 8.00 до 20.00.

Адреса пунктов сдачи анализов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

ПЦР-тест на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Расписание составляют на две недели вперед. Нужную дату сдачи бесплатного теста на коронавирус можно выбрать любым удобным способом

1. С помощью мобильного приложения:

- «Моя Москва»

В нем нужно зарегистрироваться или авторизоваться. Затем зайти в раздел «Медицина» и там в окне записи к врачу выбрать «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» или «Кровь (антитела COVID -19)». Если у вас есть личный кабинет на mos.ru со всеми данными, то они загрузятся автоматически. Иначе полис нужно будет ввести или в разделе «Настройки» приложения вверху экрана, или в самом диалоговом окне;

- «ЕМИАС.ИНФО»

Здесь нужно указать номер полиса ОМС и дату рождения. Затем кликнуть на кнопку «Записаться к врачу» и выбрать нужный анализ на COVID.

Обратите внимание! Полис ОМС обязательно должен быть зарегистрирован в Москве. Если его выдали в другом регионе России, то нужна отметка о медицинском страховании в столице. Также надо прикрепиться к поликлинике, которая участвует в системе ОМС;

- «Госуслуги Москвы»

Здесь в разделе «Запись к врачу» надо выбрать свое имя и нажать на вкладку «Записаться к врачу». Затем из списка услуг выбрать нужный анализ и специалиста.

2. В личном кабинете на mos.ru

Если прикреплены к городской поликлинике, то сначала надо авторизоваться на сайте или зарегистрироваться (если ещё не сделали этого). В разделе «Услуги» зайти в подраздел «Здоровье» и в записи к врачу выбрать нужный анализ, дату и время.

3. Через информационные киоски в поликлиниках

4. По телефону

Жители, у которых есть московский полис ОМС, но нет прикрепления к городской поликлинике, могут позвонить в пункт сдачи анализа в своём округе. На сдачу теста запишет администратор. Если потребуется перенести запись, надо позвонить в поликлинику. Адреса и телефоны пунктов сдачи тестов на COVID - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

За два часа до процедуры лучше не есть и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Для сдачи анализа надо принести паспорт и полис ОМС. На месте пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки.

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Об итогах своего исследования можно узнать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней после сдачи анализа.

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