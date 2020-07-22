Как отметят 81-летие ВДНХ: сапбординг и открытие VR-кинотеатра

Главная выставка страны 1 и 2 августа отметит День рождения – исполнится 81 год. Праздничные мероприятия пройдут на всей территории ВДНХ – каждый сможет найти что-то интересное для себя.

- Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Территория реального движения

На ВДНХ 1 августа будет работать сразу несколько спортивных зон:

- с 9.30 до 11.00 всех желающих смогут прийти на занятия по йоге на свежем воздухе - в ландшафтном парке.

- с 10.00 до 11.00 на стадионе в парке «Останкино» проведут дружеский матч – на полет выйдет сборная ВДНХ и сборная ветеранов СССР,

- с 11.00 до 19.00 на площади Промышленности пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту. За звание сильнейшего в дисциплине «биг-эйр» (трюки в полете) будут бороться именитые спортсмены.

- с 12.00 до 20.00 пройдет мастер-класс по современным и латиноамериканским танцам на веранде Дома культуры. В такое же время мастер-класс состоится и 2 августа.

- с 11.00 до 20.00 возле павильона №64 можно поиграть в стритбол (уличный баскетбол).

- с 11.00 до 18.00 на 3-м Каменском пруду можно освоить сапбординг (серфинг, где помимо доски используют весло). В такое время мастер-класс будет и 2 августа.

Территория реальных эмоций

- 1 и 2 августа с 12.00 до 20.00 на 3-м Каменском пруду можно будет посмотреть перформанс на воде «Белый лес». Постановку представят актеры театра «Эскизы в пространстве».

- 1 августа с 13.00 до 16.00 в летнем кинотеатра-лектории выступят ученики театра-школы «Ералаш», а также покажут новые сюжеты.

- 1 августа в павильоне № 457 запланировано открытие VR-кинотеатра 360Max.

Территория реальных знаний

- 1 августа с 14.00 до 16.00 в «Парке ремесел» пройдет мастер-класс «Нарисуй своего первого персонажа комикса».

- 1 августа в 11.00, 14.00 и 18.00 на площадке у летнего кинотеатра-лектория состоится игра FlatLand (по мотивам «Монополии»).

- 1 августа с 11.00 до 19.00 в шахматном клубе предложат расписать свою бейсболку.

- 1 и 2 августа с 11.00 до 18.00 возле 3-го Каменского пруда будут проходить занятия по живописи, а с 11.00 до 19.00 там же можно будет смастерить воздушного змея.

Какие еще будут развлечения?

- в центре «Космонавтика и авиация» пройдут кинопоказы и лекции по истории отечественной и мировой космонавтики,

- в центре славянской письменности «Слово» пройдут мастер-классы по каллиграфии и стрит-арту для детей и подростков,

- музей ВДНХ отметит год с момента открытия, гостей ждут новые экспонаты,

- интерактивный музейный комплекс «Буран» представит обновленную экспозицию,

- экскурсии по территории ВДНХ,

- праздничные мероприятия запланированы в центре «Пчеловодство», Доме культуры, «Робостанции», историческом парке «Россия — моя история», центре «Нефть», Музее кино.