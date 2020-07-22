Занятия для детей в парках Москвы: скейтбординг, тхэквондо и актерское мастерство
Московские парки предлагают детям множество интересных занятий: научиться рисовать в технике монотипии, освоить азы тхэквондо, посетить уроки актерского мастерства. Все уроки бесплатные, на некоторые нужны регистрация.
- В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Рисунки гуашью
Таганский парк приглашает на занятия по живописи. Их проводит художник Лариса Магомедова. На уроках научат рисовать акварелью, гуашью и цветными карандашами.
Где: на главной сцене парка.
Когда: по вторникам и средам, в 16.00 – для подростков старше 10 лет, в 17.00 – для детей от шести лет.
Печатная графика
Освоить монотипию (печатную графику), научиться выстраивать правильную композицию и гармонично сочетать цвета можно на занятиях в Воронцовском парке. Мастер-классы будут интересны детям от шести лет.
Где: в Итальянском саду.
Когда: каждую среду в 15.00.
Летние пейзажи
В Лианозовском парке детей от шести лет научат рисовать летние пейзажи масляной пастелью или акварелью. А также делать из цветной бумаги яркие аппликации.
Где: в шахматной беседке (недалеко от главной площади).
Когда: каждую пятницу, начало в 11.00. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8 (499) 908-35-00.
Актерское мастерство
В Измайловском парке проводят мастер-классы по технике речи и по актерскому мастерству. Детей научат разыгрывать мини-спектакли.
Где: в павильоне «Студиопарк» (на Северной площади).
Когда: по средам, субботам и воскресеньям в 17.00 и в 19.00
Юный натуралист
Измайловский парк приглашает на занятия под названием «Юный натуралист». Уроки проходят в формате прогулки-экскурсии, во время которой дети знакомятся с животным и растительным миром парка.
Где: место встречи возле досугового центра «Светлячок».
Когда: по четвергам и пятницам в 17.00.
Увлекательная наука
В Измайловском парке участникам (детям от пяти лет) продемонстрируют опыты по физике и химии.
Где: в досуговом центре «Светлячок»
Когда: по пятницам, субботам и воскресеньям с 14.00 до 15.00 и с 17.00 до 18.00.
Наука для всех
В Бабушкинском пройдут мастер-классы по профессиям XXI века, профориентационное тестирование и игры, лекции по искусству самопрезентации и выступлению на публике.
Когда: до 28 августа по будням с 10.00 до 16.00.
Поиграть в футбол
Погонять мяч можно в парке у Джамгаровского пруда. На занятиях ребята совершенствуют навыки игры: повышают скорость бега и силу удара, улучшают технику владения мячом, осваивают дриблинг и финты.
Где: на площадке для мини-футбола (напротив Стартовой улицы, дом 4).
Когда: каждую субботу в 13.00 (старше пяти лет), в 14.00 (старше восьми лет).
Уроки гимнастики
В парке «Сокольники» пройдут занятия по гимнастике, которые помогут укрепить мышечный тонус и развить гибкость всего тела.
Где: в беговом клубе (Митьковский проезд, дом 11).
Когда: по понедельникам и средам в 16.00 (до 10 лет), в 17.00 (старше 15 лет). Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (929) 599-45-45.
Тхэквондо
Освоить азы корейского боевого искусства можно в парке «Кузьминки».
Где: на центральной площади.
Когда: по вторникам и четвергам в 17.00.
Станцевать зумбу
Тренировки по зумбе для детей организовали в саду «Эрмитаж».
Где: на зеленой террасе (недалеко от памятника всем влюбленным).
Когда: по средам и пятницам в 11.30.
Скейтбординг
Юным любителям скейтбординга будут интересны тренировки, которые проходят в парке 50-летия Октября. Детей от 10 лет научат выполнять на доске прыжки и другие несложные трюки.
Где: в западной части зоны отдыха (возле новых Олимпийских прудов).
Когда: каждую субботу в 10.00.
Саберфайтинг
В парке «Фили» детей в возрасте от семи лет ждут на тренировки по саберфайтингу. Фактически это артистическое фехтование на световых мечах, как в саге «Звездные войны».
Где: возле главной сцены.
Когда: по вторникам в 19.30 возле главной сцены.
Какие еще развлечения в парках?
- занятия по иностранным языкам, астрономии, танцам и другим дисциплинам,
- кружки и секции для горожан всех возрастов организуют 77 культурных центров (расписание на сайте «Онлайн.Библиогород»).
ИСТОЧНИК KP.RU