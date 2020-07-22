Москвич вызвал проституток после ссоры с женой и потерял полмиллиона

Все случилось в одном из домов на улице Сиреневый бульвар в Москве. После ссоры с женой и ее ухода, 29-летний Сергей П.* решил залить стресс алкоголем. Быстро опьянев, мужчина заскучал. Тогда и пришла мысль - заказать компанию по вызову. Выбор пал на дорогих «собеседниц», по приезду которых Сергей сразу же заплатил 120 тысяч рублей. Алкоголь и веселье лились рекой, в какой-то момент мужчина уснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что девушки ушли, а вместе с ними ушли и его накопления - почти полмиллиона рублей.

«В полицию обратился 29-летний москвич Сергей П.* с сообщением о том, что его ограбили девушки лёгкого поведения. По словам потерпевшего, пока он спал в алкогольном опьянении, девушки сняли с его карты 461 000 рублей и скрылись в неизвестном направлении», - рассказал Kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает двух девушек с низкой социальной ответственностью, которые могли ограбить пьяного москвича.

* имя изменено