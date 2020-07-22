2020-07-22T11:21:16+03:00
Происшествия

Друг угнал у актера фильма "Сволочи" Лексус и разбил его

Парень хотел покататься и вернуть машину на место, но попал в ДТП
Наталия ЕРОШКИНА
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Илья Сысоев прославился, в том числе, ролью в фильме "Сволочи".Илья Сысоев прославился, в том числе, ролью в фильме "Сволочи".Фото: кадр из фильма.
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Илья Сысоев - актёр, каскадёр и постановщик трюков, на его счету участие в 29 отечественных кинопроектах. Одна из самых известных ролей актёра - дерзкий и бесстрашный юный вор-форточник Матаня в нашумевшем фильме "Сволочи". Также вы можете помнить его по ролям в фильмах "Геймеры", "Майя" и сериале "Розыск-3".

Несколько дней назад 30-летнему актёру пришлось заявить в полицию на собственного друга. Дело в том, что товарищ Ильи без спроса взял ключи от его Лексус RX 300. Молодой человек думал, что всё обойдётся и вскоре он вернёт автомобиль на место, а его друг этого даже не заметит. Но в этот раз ему не повезло, и 30-летний Николай попал в аварию, разбив машину друга. Этот факт уже скрыть не удалось. Актёр написал заявление. Полицейские сработали быстро и уже через 1,5 часа подозреваемый в угоне и порче имущества каскадёра был задержан. Долго искать Николая не пришлось, он находился в соседней с актёром квартире, друзья жили буквально через стену.

— Подозреваемый был задержан и уже дал признательные показания. В его квартире был проведён обыск. По факту преступления возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, — сообщил источник kp.ru.

Ущерб, нанесённый транспортному средству, ещё предстоит оценить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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