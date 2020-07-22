2020-07-22T12:56:24+03:00
Общество

Мобильная игра от «Слаты»

Более тысячи призов разыгрывается каждый день
Дарья АМУРСКАЯ
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Мобильная игра от «Слаты»: Более тысячи призов разыгрывается каждый день. Фото: ООО "Маяк"Мобильная игра от «Слаты»: Более тысячи призов разыгрывается каждый день. Фото: ООО "Маяк"
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Акция «Слаты», в рамках которой можно было копить фишки, чтобы получить немецкие ножи Berndes, возобновлена. Ранее заполненные буклеты действительны!

С 22 июля по 1 сентября в супермаркетах торговой сети можно не только получить фишки за покупки от 300 рублей и приобрести легендарный нож всего за 1 рубль, но еще и поиграть в мобильную игру.

Такую игру «Слата» запускает впервые. Она доступна в приложении «Моя Слата». Также можно перейти по ссылке: game.slata.ru. Каждый день разыгрывается более тысячи призов. Шанс получить приятный подарок есть у всех.

- Чтобы принять участие в игре, нужно зарегистрироваться и испытать удачу, выбрав пять фишек. Если на трех из них совпадет картинка, то это выигрыш! - пояснила руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова. - Подарок можно получить в течение 3 дней в любом из наших магазинов. Мы уверены, что такая интересная и легкая коммуникация придется покупателям по вкусу. Кроме того, для тех, кто собирает фишки на ножи, в игре есть возможность получить их в подарок.

Мобильная игра весьма увлекательна. В ней два уровня. Первый – базовый - можно проходить один раз в день абсолютно бесплатно. Второй – премиум - требует регистрации чека на покупку в «Слате» от 500 рублей. На этом уровне есть возможность выиграть более ценные призы, в том числе фишки, а также принять участие в розыгрыше пяти наборов ножей Berndes, который пройдет 10 сентября.

Призы выдаются только при предъявлении кассиру реального экрана игры.

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