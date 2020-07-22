Максим Ликсутов: Пока специалисты не готовы сказать, что второй волны COVID-2019 не будет

Москва во время коронавируса ввела масочный режим, в метро появились санитайзеры. И эти атрибуты последних месяцев жизни москвичей останутся еще надолго. Об этом глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сказал во время международного семинара «Общественный транспорт после COVID-19. Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов».

- Мы с самого начала контролировали наличие масок у пассажиров метрополитена, наземного и пригородного железнодорожного транспорта. Повышенные регламенты, связанные с обработкой помещений, вагонов поездов, автобусов будут сохранены, как и сохранены будут санитайзеры в метрополитене и на железнодорожном транспорте, остановках общественного транспорта, - сказал Максим Ликсутов.

Останутся и тепловизоры, которые установлены на нескольких станциях. Они позволят и дальше в автоматическом режиме выявлять повышенную температуру тела у пассажиров. Все эти меры должны обеспечить безопасность московского транспорта.

Максим Ликсутов напомнил, что несмотря на то, что количество людей на транспорте во время пандемии резко снизилось, все же было принято решение не сокращать график движения метро и пригородной железной дороги, и внутренних поездок на автобусах.

- Город и транспортная система должны быть готовы. Пока специалисты не готовы сказать, что второй волны не будет. Поэтому мы готовимся, что с такими мерами контроля, с такими мерами обработки состава мы будем жить еще много лет, - сказал Максим Ликсутов.