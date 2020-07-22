«Ждем экстрадицию»: В Грузии задержали еще одного соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной

Пожалуй, столь громких покушений на следователей в последние годы и не припомнить. По делу об убийстве подполковника Евгении Шишкиной, старшего следователя транспортной полиции по ЦФО, задержан еще один соучастник. 23-летнего Ивана Кочеткова, который больше полутора лет был в международном розыске, накануне взяли в Грузии. Теперь Россия ожидает его экстрадиции.

Вкратце напомним эту громкую историю.

КАК ЭТО БЫЛО

- Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское - утром женщина вышла из дома, чтобы выехать на работу. У машины ее поджидал киллер. Смертельным стало ранение в шею.

- Криминалисты сразу выяснили, что убийца был вооружен травматическим пистолетом, переделанным под боевое оружие. Сыщики ломали голову: работал дилетант, который не смог купит себе настоящий «ствол», или наоборот профи, не оставивший зацепок?

Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года.

ВЕРСИИ

- Почти сразу стало известно, что в последнее время Шишкина расследовала дело хакерской преступной группировки - в 2013-2014 годах студенты взламывали аккаунты турфирм, покупали на их деньги авиабилеты (оформляя на подставных лиц), а потом сдавали в кассу и получали живые денежки.

- Так преступники получили около 18 млн рублей.

- Главарь группы следователю был известен - Ярослав Сумбаев. Уроженец Астрахани скрылся от следствия за границей и атаковал Евгению Шишкину угрозами через мессенджеры, требуя отказаться от дела. Женщина даже рапорт начальству писала. Но госзащиту ей не дали.

ПОДЕЛЬНИКИ

- Уже в марте СК вышел на исполнителей убийства. Никто, конечно, не ожидал, что киллеры окажутся… подростками. Двух молодых людей задержали в Петербурге.

- Как выяснилось, Сумбаев отыскал в сети 17-летнего Сергея, который рыскал в даркнете и предложил совершить убийство. Цена вопроса - 1 млн рублей. Оружия у Сергея не было, поэтому он обратился с предложением к своему приятелю Абдулазизу (на момент убийство тому тоже было 17). Тот взялся найти пистолет и стать киллером. Миллион договорились поделить (Сергей как посредник получил 400 тысяч), но в Москву «на дело» они ездили вместе.

Ярослав Сумбаев во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста, декабрь 2019 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ЧТО С ЗАКАЗЧИКОМ

- В ходе расследования стало известно, что сам Ярослав Сумбаев прячется в Грузии. Там его по запросу из России и задержали. В октябре 2019-го 26-летний хакер был экстрадирован на родину.

- Своей вины Сумбаев не признает.

- На текущий момент он находится под арестом, а расследование по его делу продолжается.

НОВЫЙ ФИГУРАНТ

Итак, Иван Кочетков. Как и Сумбаев, молодой человек родом из Астрахани, там они и познакомились. Кочетков выполнял для старшего товарища различные «поручения». По версии следствия, в запугивании и убийстве следователя Евгении Шишкиной он принимал самое непосредственное участие.

- Так, в январе 2018 года Кочетков по приказу Сумбаева поджег машины Шишкиной. Так преступники пытались запугать следователя.

- В течение следующих месяцев именно Иван отправлял женщине через мессенджеры угрозы - все, как Сумбаев.

- Когда же «босс» понял, что следователь от дела отказываться не собирается и решил ее устранить, он приказал Кочеткову собрать для будущего киллера необходимую информацию по Шишкиной и разработать пути отхода.

Ивану Кочеткову заочно предъявлены обвинения по статьям «посягательство на жизнь следователя», «умышленное уничтожение имущества», «угроза в связи с производством предварительного расследования».

«На данный момент идет процедура экстрадиции Ивана Кочеткова в Российскую Федерацию, - сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко. -Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судом. Расследование в отношении заказчика убийства Ярослава Сумбаева продолжается».