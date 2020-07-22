«Пока спала после пьянки, ребенок выпал с балкона»: На мамашу из Подольска завели уголовное дело

Горе-мамаша из подмосковного Подольска стала фигуранткой уголовного дела. Об этой истории сайт kp.ru рассказывал вчера. Жители улицы Ульяновых стали свидетелями, как маленький ребенок забрался на перила балкона на 4 этаже, свесился с них и чудом удержался с внешней стороны. Мальчик - на вид всего 2-3 лет - плакал и кричал, но из квартиры никто ему на помощь не пришел. Соседи пытались стучать в дверь, но никто не открывал. Быстро сориентировались дворники - сотрудники местного ЖЭКа. Молодые азиаты притащили одеяла и растянули под балконом. Спасти ребенка пытались и жильцы из квартиры под злополучным балконом. В итоге мальчик сорвался, но взрослые его подхватили. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/791846" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказали о спасении упавшего с балкона в Подольске мальчика.

- Чтобы войти в квартиру, пришлось вскрыть замок, - рассказал источник в правоохранительных органах. - В квартире была обнаружена спящая молодая женщина, годовалый ребенок и 80-летняя старушка, лежачая больная. Мать ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и, по ее словам, даже не слышала, как ребенок вышел на балкон.

На допросе женщина (ей всего 21 год) рассказала, что накануне вечером выпивала со знакомыми в подъезде до трех часов ночи. Потом пришла домой и легла спать. Мамаша уверяет, что за детьми приглядывала ее бабушка.

- Однако на самом деле пенсионерка сильно больна, она не встает с кровати, - заявил источник.

- В отношении 21-летней матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. – Двое ее детей сейчас находятся в Подольской детской городской больнице.

Известно, что за несколько недель до этого на горе-мамашу, после жалоб соседей на то, что она частенько подшофе, а дети за стенкой плачут, составили административный протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей».

Тем временем Следственный комитет на всякий случай начал проверку действий органов опеки - не было ли с их стороны халатности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/791800" frameborder="0"></iframe> Рабочие спасли ребенка, который упал с 4 этажа.

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