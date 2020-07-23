На карусели садиться через одного, кричать на горках можно: как работает «Остров мечты» после снятия ограничений

Москва практически избавилась от коронавирусных ограничений. На последнем этапе отмены разрешили работу аттракционов. Корреспондент «КП» отправился в «Остров мечты». Нам интересно было узнать: как изменился парк спустя несколько месяцев после открытия, что ждет гостей в новой зеленой зоне и как кричать на американских горках в маске.

Для начала прогулка по новому ландшафтному парку.

Вид на ландшафтный парк сверху. 1. Торговый комплекс. 2. Парк аттракционов. 3. Набережная с фонтанами. 4. Детские площадки. 5. Парковка и центральная аллея к главному входу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

У центральной аллеи высадили разнотравье и цветы.Фото: Андрей АБРАМОВ

В ландшафтном парке продолжают мелкие работы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Все детские площадки бесплатны.Фото: Андрей АБРАМОВ

Выглядит достойно. Даже удалось избежать привычных для этой фирмы площадок «токсичных» цветов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Ландшафтный парк с двух сторон от «Острова мечты» — северный и южный.Фото: Андрей АБРАМОВ

Фонтан неглубокий. Интересно, разрешат мочить ноги?Фото: Андрей АБРАМОВ

В ландшафтном парке кругом лежаки. В баре напротив подают коктейли и кальяны.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Будут не только детские площадки, но также поля для футбола и баскетбола. Пока они закрыты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Лайфхак, как сэкономить на билете в парк для родителей с маленькими детьми: прийти днем на детскую площадку, когда никого нет, и катать чадо на крутых качелях бесплатно.Фото: Андрей АБРАМОВ

Идем внутрь.

В масках ходит 1 из 100. Хотя у охранника при входе можно попросить бесплатное средство защиты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Можно просто устроить шопинг в ТК и не ходить в парк. Все магазины работают.Фото: Андрей АБРАМОВ

Напоминания о дистанции развешаны повсеместно.Фото: Андрей АБРАМОВ

В автоматах можно купить билеты без очередей. Терминалов очень много по всему ТК и у входа в парк аттракционов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Но народ все равно идет в кассы: там очередь.Фото: Андрей АБРАМОВ

Теперь заходим в зону аттракционов.

В масках только сотрудники.Фото: Андрей АБРАМОВ

В Японии запретили кричать на американских горках. У нас эмоции можно выражать без ограничений.Фото: Андрей АБРАМОВ

Обидно, что правила безопасности в общественных местах у нас соблюдают лишь официанты, продавцы — сотрудники сферы услуг. Гостям закон не писан.Фото: Андрей АБРАМОВ

Удалось найти одного человека в маске.Фото: Андрей АБРАМОВ

Очереди на аттракционы проходят быстро: 5-10 минут — и ты уже на карусели. Но это был будний день!Фото: Андрей АБРАМОВ

После каждого сеанса поручни обрабатывают антисептиком.Фото: Андрей АБРАМОВ

Девчушка решила прокатиться в маске. Но центробежная сила и крики маску с нее сняли.Фото: Андрей АБРАМОВ

На аттракционах, где сидят вплотную, незнакомцы занимают кресла через одного.Фото: Андрей АБРАМОВ

Основной контингент — семьи с детьми. Вторая многочисленная группа — подростки.Фото: Андрей АБРАМОВ

Предупреждение, что столик только для двоих.Фото: Андрей АБРАМОВ

В фуд-корте пусто.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Когда парк только открылся, коллеги ругали, мол, деревья и трава ненастоящие, а чересчур бутафорские (какой кошмар — в помещении и дерево неживое!), аттракционы так себе, часть вообще не работает. Мне же все понравилось. Очереди в будний день проходили быстро, персонал — молодые ребята — шутят, раззадоривают гостей байками, но при этом чутки к просьбам. При мне на американских горках девушка распереживалась, мол, плохо пристегнута. Так сотрудница демонстративно прыгала и давила на страховочную раму, пока пассажирка не поверила, что все крепко.

Писали, что декорации сделаны некачественно, едва ли не из пенопласта. По мне, так все выглядит достойно. Ребятня носилась по парку, лазила везде, где можно и нельзя. Главные посетители фальши не ощутили.

Аттракционы в меру страшные. Чтобы неспешно прокатиться на всех, нужно часа три-четыре. Подростки, коих тут было немало, выходили довольными. Поэтому, если вы пришли в парк аттракционов и динозавр вам кажется каким-то ненастоящим, очевидно, вы хотите чего-то фантастического от детского парка.

ЦЕНЫ

Сейчас идет акция в честь возобновления работы. Потом билеты будут дороже.

1600 — 1900 детский будни/выходные (младше 10 лет)

1800 — 2300 взрослый будни/выходные (10+)

5500 семейный: один билет младше 10 лет и два билета 10+

7400 семейный: два билета младше 10 лет и два билета 10+

Дети до 90 см — вход бесплатный. Есть билеты для многодетных и льготников.