2020-07-22T20:59:36+03:00
Общество

Биография Александра Молоткова: что известно о новом руководителе департамента образования Москвы

Чиновник успел поработать строительстве и банковской сфере. Рассказываем о биографии Александра Молоткова
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Александр Молотков. Фото: Владимир Гердо/ТАССАлександр Молотков. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Изменить размер текста:

В столичном Департаменте образования и науки кадровые перестановки – главой назначен Александр Молотков, который последние три года занимал должность заместителя. Ранее ведомство возглавлял Исаак Калина, который по собственной инициативе перешел на другую работу.

- Назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий мэра Москвы, - значится в указе мэра Москвы.

В Департаменте образования Александр Молотков с 2011 года. Начинал с разработки программы «Столичное образование», с 2017 года стал заместителем главы.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но свою трудовую деятельность Александр Молотков начинал совсем не в сфере образования. Участвовал в строительстве жилых и социальных объектов городов Москвы и Нижневартовска, около 10 лет работал в банковской сфере, в Федеральном фонде поддержки малого предпринимательства.

При участии Александра Молоткова был осуществлен и ряд значимых издательских просветительских проектов для детей, отмеченных знаками «Золотой фонд прессы» (2011 года), «Патриот России» (2010-2011 годов), а также Государственной премией РФ в области литературы и искусства (2014 года).

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Александр Борисович занимал должность заместителя главы с 2017 года. Женат, имеет двух детей, - указано на сайте Департамента образования Москвы.

Какое образование у нового главы?

- родился 29 января 1970 года в городе Харькове, с двухлетнего возраста постоянно живет в Москве,

- в 1988-1989 годах служил в армии,

- в 1993 году окончил Московский инженерно-строительный институт им В.В.Куйбышева (факультет «Промышленное и гражданское строительство», специализация – «Экономика, организация и управление строительством», квалификация – инженер-строитель),

- в 1995 году окончил Московскую школу ценных бумаг, в 2012-2014 годах проходил обучение в Московском городском университете управления Правительства Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа
Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве
В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами