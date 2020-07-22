2020-07-22T22:23:20+03:00
Происшествия

На станции метро «Красные ворота» под поезд попал 22-летний москвич

Спасти парня не удалось, движение на Сокольнической линии пришлось остановить.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На Сокольнической линии метро больше часа не ходили поезда на центральном участке. Очевидцы говорят, что пассажир упал на рельсы. Эту информацию подтвердили в полиции.

- Около 20.40 на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии метро с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Были приняты меры по его извлечению. Дежурившим на станции полицейскими незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Однако в результате полученной травмы пострадавший скончался. Прибывшие на место медики констатировали смерть, - рассказали «КП» в ГУ МВД по Москве.

Полицейские уже выяснили, что упал на рельсы 22-летний парень. Он житель столицы. В настоящее время поезда на Сокольнической линии метро идут с увеличенным интервалом. Пассажиры сообщают в соцсетях, что поезда стоят в тоннелях и на станциях.

- После случая на станции «Красные ворота» необходима дополнительная проверка поезда, - объяснили в Московском метрополитене.

Метро «Красные ворота». 22-летний москвич попал под поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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