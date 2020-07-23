2020-07-23T11:50:07+03:00
Происшествия

Очередное ЧП в Южном Бутово: Охранник парка напал на 19-летнюю посетительницу

Мужчина затащил девушку в служебное помещение и надругался над ней
Иван РУНЕВ
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Насильника из Южного Бутова задержала полиция.Насильника из Южного Бутова задержала полиция.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все случилось поздним вечером в одном из служебных помещений парка «Южное Бутово». Около 23 часов вечера 44-летний охранник парка Магомед Р.* попросил проходящую мимо девушку помочь ему разобраться с камерами видеонаблюдения, якобы он будет настраивать, а она просто посмотрит, работают ли приборы или нет. Наивная 19-летняя девушка Алиса зашла в комнату, где расположены мониторы, но вместо сигналов от охранника услышала, что дверь в помещение закрылась. Магомед зашел следом за девушкой и изнасиловал.

«19-летняя москвичка Алиса В.* рассказала полицейским, что в комнате охраны Магомед схватил ее за руки и повалил на стол, силой сломив волю к сопротивлению. После чего совершил половое сношение против воли пострадавшей. Сразу после случившегося Алиса смогла убежать от насильника и направилась в полицию писать заявление», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Буквально через несколько часов по горячим следам был задержан подозреваемый в изнасиловании охранник парка «Южное Бутово» Магомед Р*. В настоящее время Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ - Изнасилование.

Стоит отметить, что это не единственный случай в районе Южное Бутово. На днях стало известно о задержании так называемого «Бутовского маньяка», который орудовал в тех краях с начала июля. Насильник нападал на женщин сзади, силой совершал с ними действия сексуального характера и грабил. За несколько недель от действий насильника пострадали минимум 7 женщин, которые обратились в полицию за помощью. Все пострадавшие описывали нападавшего как мужчину в медицинской маске, среднего роста с темными короткими волосами. 21 июля стало известно, что насильник задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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