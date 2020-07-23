Полиция проверяет детский дом, где одна воспитанница заставляла другую заниматься проституцией

О вопиющем случае стало недавно известно в Москве. Несколько дней назад к полицейским обратилась воспитательница одного из местных детских домов. 43-летняя Галина Вячеславовна* рассказала правоохранителям о том, что происходит с воспитанниками учреждения, в котором она работает. За многолетнюю педагогическую практику с такой историей женщина столкнулась впервые. О случившемся ей рассказали подопечные.

Воспитательница рассказала историю о двух девочках, живущих в детском доме. Мама 16-летней Марины* погибла, когда девочке было 8 лет, а её отца лишили родительских прав. Других родственников у ребёнка не было. У 14-летней Кати* история похожая, несколько лет назад её маму и папу тоже отстранили от воспитания. Казалось бы, такие тяжелые испытания должны было сплотить девочек. Но как бы не так. Недавно в случайном разговоре с воспитателем всплыла ужасающая история об их отношениях.

— Поступила информация, что под угрозой применения физического насилия и шантажа старшая девочка принуждала младшую оказывать услуги сексуального характера мужчинам за деньги. А вырученные средства отбирала, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Узнав об этом, воспитательница решила не медлить и попросила полицейских разобраться в этой истории. Теперь по данному заявлению проводится проверка и предстоит установить все обстоятельства происходящего с воспитанницами детского дома. Ведь в учреждении они находятся не всё время и часто не рассказывают никому, что с ними случается за пределами поля зрения воспитателей. * Все имена изменены