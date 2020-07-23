В Хамовниках рухнул кран на стройке апартаментов

Днем 23 июля в Хамовниках упал строительный кран. Все случилось рядом с домами на Ефремова, 9 и Комсомольском проспекте, 32. Стрела переломала множество деревьев и нависла над тротуаром. Двор многолюдный, здесь припарковано много машин. Однако пострадал лишь крановщик.

Рабочего госпитализировали. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве корреспонденту kp.ru уточнили, что спасательных работ на месте не проводили, однако подтвердили факт инцидента. Судя по кадрам с места, сотрудники экстренных служб сейчас помогают разобраться с аварийными деревьями. Предстоит поднять машину.

— На этом месте очень долго стоял детский сад. Но пару лет назад его снесли. Сейчас здесь возводят апартаменты, так как по строительным нормам обычный дом построить нельзя, — рассказали «Комсомолке» местные жители.

В столичном Департаменте строительства сообщили, что разбираться в обстоятельствах инцидента будет Ростехнадзор. Специалистам предстоит изучить, как на стройплощадке использовали технику и кто виноват в аварии: халатность рабочего или нарушение правил безопасности.

Подобные происшествия на стройках периодически происходят по всей Москве. В прошлом году при строительстве многоэтажке на западе столицы кран упал на проезжую часть. Пришлось останавливать движение. Тогда пострадала крановщица.

До этого кран упал на детский садик в районе «Сухаревской». По счастливой случайности удалось избежать жертв: лил дождь и воспитанников не стали выводить на прогулку.

На проспекте Мира позапрошлой зимой из-под упавшего на стройке крана достали рабочего. Он работал в кабине, когда конструкция с грохотом начала рассыпаться. Вызволять его пришлось спасателям.