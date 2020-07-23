2020-07-23T15:08:02+03:00
Общество

Одиночными пикетами подросток из Москвы добился дорогой операции для мамы

Парень просил помощи у родного отца-банкира, который выгнал их, но откликнулись незнакомцы
Андрей АБРАМОВ
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Последнее время Роза работала водителем такси. Даже смогла выплатить ипотеку.Последнее время Роза работала водителем такси. Даже смогла выплатить ипотеку.Фото: Личный архив
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В 17 лет Роза Абдуллина работала официанткой в столичном ресторане. На симпатичную москвичку с модельными данными засмотрелся состоятельный посетитель. Был 2003 год. Пара стала жить вместе, Роза родила сына. Но сказка кончилась через два года.

— Когда мне было пол года, папа выгнал маму вместе со мной. И мы жили на съемной квартире, у мамы родственников нет. Мама с папой не были расписаны. Она не стала подавать на алименты, надеялась ,что папа все-таки вернется, — рассказывает сын Кирилл, которому сегодня уже 14 лет.

Отцу Кирилла сегодня 47 лет. У него новая семья, трое детей. Его имя легко пробивается через поисковик. Он долгое время владел контрольным пакетом акций банка, у которого пару лет назад забрали лицензию за отмывание денег.

Парень просил помощи у родного отца-банкира, который выгнал их, но откликнулись незнакомцы

Парень просил помощи у родного отца-банкира, который выгнал их, но откликнулись незнакомцы

«ПРЕКРАЩАЙТЕ ТАК ПОСТУПАТЬ С МАМОЙ!»

Последнее время Роза работала водителем такси. Даже смогла выплатить ипотеку. Отец Кирилла иногда кидал деньги, но после закрытия банка все закончилась. Год назад у Розы начались проблемы с женским здоровьем. Столь серьезные, что любая активность приводит к кровотечениям. Диагноз: доброкачественная опухоль матки — медицинские документы есть в распоряжении «КП».

Спасать маму кинулся сын. Кирилл выходил с фотографией отца на Красную площадь. Месяц стоял на набережной Тараса Шевченко с призывом помочь отыскать отца. Его забирали в полицию — мама вызволяла. При этом женщина говорит, что об инициативе сына не знала. Тот обманул: сказал, что гуляет, а сам занялся «акционизмом».

На операцию нужно 240 тысяч рублей. Но до отца Максиму достучаться не удалось. Прислал только сообщение:

«Здравствуй, Кирилл. Что у тебя случилось, почему мне звонят журналисты и говорят, что ты ищешь меня? Я сейчас в командировке, не могу разговаривать! Прекращайте так поступать с мамой!».

По словам парня, против их общения выступает новая супруга банкира.

«СИДИМ НА ТЕЛЕФОНЕ»

Корреспонденту «Комсомолки» Роза долго рассказывает о мытарствах по женским консультациям. Сдано кучу анализов, улучшений нет. Надежда только на оперативное вмешательство. Но за него просят заплатить.

— Есть квоты. Но в больницах, где проводят операцию, их всего пять на год! При том что операция стоит не миллионы рублей. Нашу историю прочитал неравнодушный человек и написал врачам Волынской больницы. Мы съездили туда, оплатили консультацию врача. Он рассказал, как подать заявку в отдел квот. Сидим у телефона, ждем звонка, — говорит Роза.

Отцу Кирилла сегодня 47 лет.

Отцу Кирилла сегодня 47 лет.

P.S. Пока готовился материал

Корреспонденту «КП» написал Кирилл и сообщил радостную весть:

— Только что позвонил врач. Сказал приезжать в больницу. В понедельник, скорее всего, сделают операцию! Думал отец поможет, а помогли вы, люди которые меня даже не видели.

14-летний парень месяц живет на улице и ищет родственников.

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В последний раз мужчина видел Кирилла В., когда мальчику не было и еще и годика (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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