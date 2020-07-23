2020-07-23T15:15:07+03:00
Общество

Метро в аэропорт Внуково приедет в 2022 году

На маршруте для поездов построят мост через реку
Светлана ВОЛКОВА
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Калининско-Солнцевскую линию метро уже ведут к аэропорту Внуково от станции «Рассказовка». Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса МосквыКалининско-Солнцевскую линию метро уже ведут к аэропорту Внуково от станции «Рассказовка». Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы
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Калининско-Солнцевскую линию метро уже ведут к аэропорту Внуково от станции «Рассказовка». Маршрут идёт вдоль трассы «Аэроэкспресса», мимо поселка Внуково, а также вдоль Боровского шоссе. Напомним, на дополнительном отрезке длиной 5,2 километра откроют две станции - «Пыхтино» и «Внуково». Пассажиры смогут приехать сюда уже в 2022 году.

Путешественники скоро смогут выбрать максимально удобный транспорт до аэропорта и города - аэроэкспресс, автобус, троллейбус, такси, машину каршеринга или метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

Путешественники скоро смогут выбрать максимально удобный транспорт до аэропорта и города - аэроэкспресс, автобус, троллейбус, такси, машину каршеринга или метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

«Внуково станет первым аэропортом Москвы со своей станцией метро, - написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Твиттере. - Сейчас продлеваем Калининско-Солнцевскую линию. Для максимального удобства пассажиров станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта. Она будет наземной и разместится на территории паркингов».

По его словам, у этого проекта немало плюсов.

Пассажиры смогут приехать сюда уже в 2022 году. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

Пассажиры смогут приехать сюда уже в 2022 году. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

«Во-первых, повысится качество обслуживания пассажиров и провожающих - они смогут выбрать оптимальный маршрут передвижения по Москве, - объяснил мэр. - Во-вторых, и это очень важно - улучшится транспортное обслуживание жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе».

Путешественники скоро смогут выбрать максимально удобный транспорт до аэропорта и города - аэроэкспресс, автобус, троллейбус, такси, машину каршеринга или метро.

Внуково станет первым аэропортом Москвы со своей станцией метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

Внуково станет первым аэропортом Москвы со своей станцией метро. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

ФИШКА

На перегоне между станциями нового участка желтой ветки перекинут метромост через русло реки Ликова.

Длина сооружения - 598 метров. Из них 460 метров - это сам мост, а 138 метров - его наземная часть.

Мост соберут из 276 свай, 24 опор и 22 пролетов. На нем уложат бесстыковые пути. «Это будет железнодорожная линия с настолько длинными рельсами, что никакие природные и физические явления, например, деформация металла, не смогут привести к их сдвигу», - уточнили в Стройкомплексе столицы.

Так выглядит макет будущего аэровокзального комплекса «Внуково». Фото: vnukovo.ru

Так выглядит макет будущего аэровокзального комплекса «Внуково». Фото: vnukovo.ru

ТТХ станции

Павильон метро «Внуково» - наземный.

Два выхода. Первый - в подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к «Аэроэкспрессу». Второй - на Вокзальную площадь через наземный павильон.

Внутри - дизайн, напоминающий оформление терминала «А» аэропорта Внуково. Главная тема - гражданская авиация, история конструкторского бюро Туполева, в честь которого назван аэропорт. На стенах вдоль путей - рисунки пролетающих над Россией самолётов. Над платформой - портреты авиаконструкторов - их создателей.

Рядом со станцией - новый надземный многоуровневый паркинг на 2 тысячи мест. Его площадь - 64 тысячи квадратных метров. Отсюда к терминалу А проложат крытый переход.

Маршрут идёт вдоль трассы «Аэроэкспресса», мимо поселка Внуково, а также вдоль Боровского шоссе. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

Маршрут идёт вдоль трассы «Аэроэкспресса», мимо поселка Внуково, а также вдоль Боровского шоссе. Фото: Предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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