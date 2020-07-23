2020-07-23T16:38:13+03:00
Общество

В Подмосковье досрочно завершили рекультивацию крупного мусорного полигона «Аннино»

В этом году работы будут завершены еще на четырех свалках
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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По поручению губернатора Андрея Воробьёва, в Московской области продолжают закрывать и рекультивировать мусорные свалки. Из 39 полигонов, которые действовали ещё пять лет назад, пока еще работают лишь 10. Но и они перестанут принимать отходы до конца этого года - в области этим будут заниматься большие мусороперерабатывающие комплексы.

Тем временем в Рузском городском округе досрочно завершена рекультивация полигона «Аннино». (Рекультивацией называют процесс очистки закрытых свалок от фильтрата и свалочного газа, а также благоустройство территории). В приемке объекта принял участие зампред подмосковного Правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Напомним, рекультивировать «Аннино» начали в 2019 году. Рабочие сформировали тело полигона, проложили внутри него систему вывода фильтрата («отправленной» гниющими отходами дождевой воды), пробурили 10 скважин для дегазации. Чтобы избежать выбросов свалочного газа, свалку накрыли специальной геомембраной, а само тело полигона удерживают гибионы (заборы из сетки, внутри которой плотно уложены камни). Рекультивация «Аннино» обошлась в 703,7 млн рублей.

- На первый взгляд, рекультивация полигона «Аннино» казалась несложной задачей, - отметил Дмитрий Куракин. - Однако в ходе работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, полигон вышел за границы землеотвода, и около 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать на тело полигона, практически заново формируя его геометрию.

По словам зампреда, хорошей проверкой для прочности «упакованного» тела свалки стали недавние ливневые дожди - система не пострадала. Значит, работы выполнены максимально качественно.

- Устранение негативного воздействия полигона «Аннино» позволила улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях, - отметил Куракин.

Президент подрядной компании «МСУ-1» Илья Зюбин в свою очередь отметил, что работать по рекультивации привозилось в сложных погодных условиях.

- То была теплая зима, то еженедельные ливни в весенне-летний период, сопровождающиеся выпадением до месячной нормы осадков, которые не давали технике работать в полную мощность из-за размытия технологических дорог, а также сложная эпидемиологическая обстановка в области. Не смотря на вышеуказанные трудности, полигон «Аннино» сдается с опережением графика.

Ранее рекультивацию в Подмосковье провели на четырех мусорных полигонах - «Дубна Левобережная», «Каширский», «Электросталь» и «Быково». Сейчас работы идут еще на семи свалках. Четыре из них («Долгопрудный», «Кулаковский», «Дубна Правобережная» и «Княжьи горы») будут сданы до конца 2020 года, еще три («Царево», «Вальцово» и «Слизнево») уже в 2021-м. По 13 объектах разрабатывают проектную документацию.

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