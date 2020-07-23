2020-07-23T16:47:11+03:00
Общество

Дмитрий Куракин: «Устранение негативного воздействия полигона «Аннино» позволило улучшить условия жизни более 62 тысяч жителей Подмосковья»

В Московской области продолжаются работы по рекультивации полигонов ТКО. На данный момент в регионе закрыты 29 из 39 полигонов и крупных свалок. Все они внесены в федеральный проект «Чистая страна» и подлежат рекультивации
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Сегодня, 23 июля, заместитель Председателя Правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин совершил рабочую поездку на закрытый полигон ТКО «Аннино», чтобы принять работы по итогам рекультивации объекта. В приемке работ также приняли участие представители компании «МСУ-1» (входит в состав ГК ФСК), которая была генеральным подрядчиком рекультивации полигона.

Участники мероприятия осмотрели новые инженерные системы полигона, возведение которых позволило ликвидировать накопленный вред от многолетнего размещения отходов в Рузском городском округе. С 2019 года на полигоне активно велась рекультивация. На первом этапе было сформировано тело полигона, изменены углы откосов. Параллельно велись работы по устройству систем сбора и отведения фильтрата, были пробурены 10 скважин для обеспечения пассивной дегазации. Вокруг «Аннино» построена подпорная стенка из габионов, а на теле полигона уложена геомембрана, которая препятствует выходу свалочного газа. Стоимость всех работ по рекультивации составила 703,7 млн. рублей.

«На первый взгляд, рекультивация полигона «Аннино» казалась несложной задачей, - сказал Дмитрий Куракин. – Однако в ходе работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, полигон вышел за границы землеотвода, и около 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать на тело полигона, практически заново формируя его геометрию. Недавний удар стихии, проливные дожди не размыли тело полигона, и это стало еще одним доказательством хорошо проделанной работы. Кроме того, пришлось решать вопросы с выкупом соседних с полигоном участков, переводом земель в категорию, которая позволила бы вести рекультивацию объекта. Но совместными усилиями мы решили все проблемы. Самый главный результат: устранение негативного воздействия полигона «Аннино» позволила улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях».

«Работы по рекультивации осложнялись аномальными погодными условиями -теплая зима, еженедельные ливни в весенне-летний период, сопровождающиеся выпадением до месячной нормы осадков, которые не давали технике работать в полную мощность из-за размытия технологических дорог, а также сложная эпидемиологическая обстановка в области, - рассказал президент «МСУ-1» Илья Зюбин. - Не смотря на вышеуказанные трудности, полигон «Аннино» сдается с опережением графика. Кроме него «МСУ-1» также ведет работы по рекультивации следующих полигонов «Икша-2», «Долгопрудный» и «Вальцово».

Важно отметить, что Московская область – единственный регион России, который на сегодняшний день полностью выполняет свои обязательства по проекту «Чистая страна». Даже в период пандемии работы по рекультивации полигонов продолжались – разумеется, с соблюдением карантинных мер. Так, работники подрядных организаций самоизолировались на площадках, где постоянно жили, и продолжали работать, чтобы успеть закончить работы в установленный срок.

Активная фаза работ по рекультивации полигонов в рамках проекта «Чистая страна» началась в 2017 году. С этого года были рекультивированы 4 полигона – «Дубна Левобережная», «Каширский», «Электросталь» и «Быково». Сейчас завершается последний, биологический этап рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе. В 2020 году запланирована рекультивация 12 полигонов ТКО и разработка проектной документации еще по 13 объектам. Работы идут уже на 7 полигонах, из которых полностью завершен полигон «Аннино», еще четыре – «Долгопрудный», «Кулаковский», «Дубна Правобережная» и «Княжьи горы» – будут закончены уже в этом году, а три – «Царево», «Вальцово» и «Слизнево» – в 2021 году.

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