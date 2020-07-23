2020-07-23T22:31:20+03:00
Происшествия

В Москве осудили последних обвиняемых по делу о крушении самолета главы Total во Внуково

Их приговорили к сроку в колонии-поселении
Андрей АБРАМОВ
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Диспетчер руления Надежда Архипова, авиадиспетчер аэропорта "Внуково" Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев (слева направо) в Солнцевском суде во время оглашения приговора. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССДиспетчер руления Надежда Архипова, авиадиспетчер аэропорта "Внуково" Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев (слева направо) в Солнцевском суде во время оглашения приговора. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Москве в Солнцевском райсуде огласили приговор причастным к крушению самолета Кристофа де Маржери. Он возглавлял французский энергоконцерн Total. В 2014 году в аэропорту Внуково разбился трехдвигательный бизнес-джет Falcon 50, на борту которого топ-менеджер вылетел в Париж. Вместе с ним погибли три члена экипажа — два пилота и стюардесса.

На скамье подсудимых оказались диспетчеры Внуково Александр Круглов и Надежда Архипова. Вместе с ними виновным признали руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева. Последнему дали шесть лет лишения свободы. Круглову 5,5 лет, а Архиповой — 5 лет.

2014 год. На месте крушения самолета Dassault Falcon 50 в аэропорту "Внуково". Фото: СК

2014 год. На месте крушения самолета Dassault Falcon 50 в аэропорту "Внуково". Фото: СК

Всех суд отправил отбывать наказание в колонию-поселения. Однако женщина попала под амнистию и отбывать наказание не будет, что впрочем не лишает ее судимости. Отметим, что в колонии-поселении самые мягкие условия содержания. Осужденные могут выходить в ближайший населенный пункт, например, в магазин, и даже получать отпуск за примерное поведение.

Шесть лет назад Falcon 50 при взлете во Внуково задел снегоуборщик. Водитель нарушил правила и выехал в запрещенную зону. Кроме того, в его крови обнаружили остатки алкоголя. Свою вину он признал сразу. Ему дали четыре года колонии общего режима.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту "Внуково". Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту "Внуково". Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Также виновным по делу признали главу инженерной службы аэропорта. Якобы он не усмотрел за подчиненным-шофером. Однако приговоры ему и водителю выносили в год 70-летия Победы. Тогда также был объявлена амнистия и свои сроки они не отбывали.

Расследование дело было завершено еще в 2015 году. Уголовная статья, которую вменяли сотрудникам аэропорта — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть более двух лиц». Однако разбирательства в суде затянулись. Вывод, который сделали в СК: диспетчеры могли предотвратить столкновение самолета со спецмашиной, но ничего не сделали.

Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре. У адвокатов есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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