2020-07-23T22:42:48+03:00
Общество

Москвичей зовут на концерты на крыше: новый сезон на ВДНХ стартует 2 августа

Мероприятие пройдет на крыше павильона «Рабочий и колхозница»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На ВДНХ открывается уже третий сезон проекта «Музыка на крыше». Запланировано этим летом 13 концертов.

- Проект открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Концертная площадка находится в необычном панорамном месте - на постаменте скульптуры «Рабочий и колхозница». Сверху открывается красивый вид на ВДНХ, гостиницу «Космос» и на шумный проспект Мира.

Сезон откроется 2 августа в 20.00 выступлением группы Sirotkin, которая играет в стиле инди-рок. Полное расписание концертов будет опубликовано на сайте roof.vdnh.ru.

В целях безопасности на концертную площадку пустят в два раза меньше гостей (150 из 300 возможных). На лестнице павильона, которая ведет на крышу, необходимо надевать маски и перчатки.

А если дождь? Концерты не отменят, они пройдут в зале павильона «Рабочий и колхозница», который расположен на первом этаже.

Напомним, что ВДНХ 1 и 2 августа отметит День рождения – Главной выставке страны исполнится 81 год. В эти дни будет много праздничных мероприятий: спортивные, арт-уроки, кинопоказы, экскурсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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