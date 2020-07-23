Кинотеатры, театры, выставки: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв снял еще один пакет ограничений
В Московской области - очередной виток послаблений по ограничениям, введенным ранее из-за эпидемии коронавируса. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал соответствующее постановление. В нем говорится о графике снятия ограничений вплоть до 1 сентября.Так, уже с 24 июля в зданиях государственных органов вновь будут оказывать госуслуги, как до карантина. Также «отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора».
С 31 июля разрешат проведение различных мероприятий в помещениях вместимостью до 3 тысяч человек. Есть только два важных «но»: по загрузке - не более 50% мест и при условии соблюдения социальной дистанции.
Это касается:
- досуговых и игровых комнат в торговых центрах,
- кинотеатров,
- театров,
- выставок,
- физкультурных, спортивных мероприятий и др.
С 1 августа вновь заработает в полном объеме проект «Активное долголетие», будут сняты ограничение на передвижение водного транспорта, смогут вернуться к работе гиды и экскурсоводы, вновь разрешено посещение букмекерских контор.
А с 1 сентября в ресторанах вновь разрешат курение кальянов.
Но при этом часть ограничений тем не менее остались без изменений:
- пожилым людям старше 65 лет и представителям групп риска все еще нужно соблюдать самоизоляцию,
- социальная дистанция и ношение масок в общественных местах,
- граждане, контактировавшие с больными коронавирусом, отправляются на изоляцию,
- заниматься физкультурой на открытом воздухе можно группами не более 5 человек и соблюдая расстояние друг от друга в 5 метров,
- ночные клубы и дискотеки по-прежнему закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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