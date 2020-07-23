2020-07-23T23:51:21+03:00
Общество

Кинотеатры, театры, выставки: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв снял еще один пакет ограничений

Власти Московской области объявили план постепенных послаблений до 1 сентября
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Изменить размер текста:

В Московской области - очередной виток послаблений по ограничениям, введенным ранее из-за эпидемии коронавируса. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал соответствующее постановление. В нем говорится о графике снятия ограничений вплоть до 1 сентября.Так, уже с 24 июля в зданиях государственных органов вновь будут оказывать госуслуги, как до карантина. Также «отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора».

С 31 июля разрешат проведение различных мероприятий в помещениях вместимостью до 3 тысяч человек. Есть только два важных «но»: по загрузке - не более 50% мест и при условии соблюдения социальной дистанции.

Это касается:

- досуговых и игровых комнат в торговых центрах,

- кинотеатров,

- театров,

- выставок,

- физкультурных, спортивных мероприятий и др.

С 1 августа вновь заработает в полном объеме проект «Активное долголетие», будут сняты ограничение на передвижение водного транспорта, смогут вернуться к работе гиды и экскурсоводы, вновь разрешено посещение букмекерских контор.

А с 1 сентября в ресторанах вновь разрешат курение кальянов.

Но при этом часть ограничений тем не менее остались без изменений:

- пожилым людям старше 65 лет и представителям групп риска все еще нужно соблюдать самоизоляцию,

- социальная дистанция и ношение масок в общественных местах,

- граждане, контактировавшие с больными коронавирусом, отправляются на изоляцию,

- заниматься физкультурой на открытом воздухе можно группами не более 5 человек и соблюдая расстояние друг от друга в 5 метров,

- ночные клубы и дискотеки по-прежнему закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем логопеда 2020
Задача логопедов — научить детей и взрослых четкой и правильной речи, а наша — поблагодарить за проделанную работу. 14 ноября 2020 года они отмечают свой профессиональный праздник. Красивые стихи и проза помогут вам поздравить их с душой!
Дмитрий Куракин: «Устранение негативного воздействия полигона «Аннино» позволило улучшить условия жизни более 62 тысяч жителей Подмосковья»
В Московской области продолжаются работы по рекультивации полигонов ТКО. На данный момент в регионе закрыты 29 из 39 полигонов и крупных свалок. Все они внесены в федеральный проект «Чистая страна» и подлежат рекультивации
Новости 24
Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тысяч москвичей
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло
В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа
Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве
В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами