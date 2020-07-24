2020-07-24T15:03:04+03:00
Общество

«Слата»: мир меняется, и мы вместе с ним

Региональный ритейлер наращивает онлайн-продажи и совершенствует систему доставки
Дарья АМУРСКАЯ
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Региональный ритейлер наращивает онлайн-продажи и совершенствует систему доставки. Фото: ООО "Маяк"Региональный ритейлер наращивает онлайн-продажи и совершенствует систему доставки. Фото: ООО "Маяк"
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За несколько месяцев самоизоляции онлайн-покупки начали совершать даже те, кто никогда раньше этого не делал, предпочитая внимательно выбирать товары в стационарных магазинах. И сейчас, когда Иркутская область постепенно выходит из режима ограничений, многие пересмотрели свои взгляды в пользу онлайн-торговли. Люди оценили, насколько это удобно: экономится время, не нужно стоять в очередях, носить тяжелые сумки.

Торговая сеть «Слата» была готова к таким переменам. Вовремя отследив современный тренд, компания быстро сориентировалась и начала развиваться в этом направлении. Региональный ритейлер перестроил систему online-продаж и открыл новые подразделения иркутского интернет-магазина в Ангарске, Братске и Шелехове. Таким образом, сейчас онлайн-покупки в «Слате» доступны жителям четырех городов Иркутской области.

Также работает мобильное приложение «Моя Слата», с помощью которого можно отслеживать скидки и экономить, участвовать в акциях, выигрывать призы.

Система доставки онлайн-заказов тоже была усовершенствована. Покупки курьер привозит в течение 1 - 2 часов. Есть доставка и за город.

Также верным и своевременным решением компании стало развитие сети дискаунтеров «ХлебСоль». В настоящее время данный формат очень востребован. Сейчас в сеть входит 214 магазинов, в планах до конца года увеличить сеть до 250. Половина из них появится в Забайкальском крае, остальные - в основном на севере Иркутской области: в Усть-Куте, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском.

- Мир меняется, и мы вместе с ним, - отметил председатель совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц.

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