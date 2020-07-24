Поболтаем с чат-ботом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский метрополитен завершает один из финальных этапов разработки собственного чат-бота и приглашает пассажиров принять участие в тестировании его возможностей. Во время испытаний участникам фокус-группы нужно будет задавать чат-боту как можно больше вопросов о работе мосметро.

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ КАРТУ «ТРОЙКА»

Метрополитен столицы продолжает улучшать свои сервисы и услуги. В этом году московское метро отметило круглую дату - 85 лет. За эти годы в нем постоянно меняется все, чтобы поездки становились комфортнее. Подземный транспорт, мосметро, становится цифровым. Сюда входит модернизация диспетчеризации, транспортной безопасности, а также цифрового контроля работы подвижного состава и состояния инфраструктуры метрополитена. Перемены напрямую влияют на удобство пассажиров. При этом в метро создана современная система информирования, уникальная по количеству каналов общения с москвичами. Среди них, например, видеоэкраны в вагонах, мобильное приложение «Метро Москвы», оперативный канал в твитере. Ещё одной важной технической новинкой в честь юбилея метро станет чат-бот. Работа тестировщиков в фокус-группе позволит разработчикам дообучить чат-бота и заранее скорректировать возможные сценарии. К тому же и протестировать новинку сразу на большой группе пользователей. А чат-бот сможет найти ответы на дополнительные вопросы и научиться лучше понимать запросы пассажиров. Все участники теста получат специальные тематические карты «Тройка». При этом десять самых активных участников - карту «Тройка» с балансом 3000 рублей. К тестированию планируется привлечь до 1000 человек.

У ПАССАЖИРОВ ПОЯВИТСЯ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК

Уже этой осенью каждый, кто спускается в подземку, сможет завести надежного друга, знающего о метро все, в популярных мессенджерах, в аккаунте мосметро в одной из соцсетей и в мобильном приложении «Метро Москвы». Виртуальный помощник умеет отвечать на вопросы о работе метро, МЦК, МЦД, поможет найти забытые вещи, составить заявку для службы обеспечения мобильности пассажиров. При необходимости подключит к разговору оператора. При этом чат-бот сможет улавливать настроение собеседника, шутить и будет в курсе последних трендов и мемов. «Чат-бот Московского метрополитена станет одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Тестовое взаимодействие научит чат-бота воспринимать по-разному написанные вопросы, лучше понимать вопросы собеседника, а также исключить неверные формулировки или другие возможные недочеты». Напомним, виртуальный помощник будет также доступен на сайте mosmetro.ru. Кем станет чат-бот, пока еще не известно. Это может быть по желанию пассажиров один из образов - дежурная по станции, диспетчер или робот-андроид. В мае в социальных сетях метро уже прошел конкурс имен для чат-бота. За месяц участники прислали более 400 вариантов для предложенных возможных онлайн-друзей. Сейчас голосование за лучшие образ и имя виртуального помощника проходит в мобильном приложении и на портале «Активный гражданин».

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Участником фокус-группы может стать любой желающий. Для этого нужно подать заявку на адрес электронной почты chatbot@mosmetro.ru. В ответном письме пользователь получит подтверждение регистрации и инструкции по тестированию. Кроме адреса площадки тестирования, в сообщении будут указаны несколько ключевых тем, по которым пользователю нужно будет пообщаться с чат-ботом.