2020-07-24T22:32:47+03:00
Общество

Поболтаем с чат-ботом

Мосметро собирает фокус-группу для тестирования новинки
Дарья ЛАВРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Московский метрополитен завершает один из финальных этапов разработки собственного чат-бота и приглашает пассажиров принять участие в тестировании его возможностей. Во время испытаний участникам фокус-группы нужно будет задавать чат-боту как можно больше вопросов о работе мосметро.

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ КАРТУ «ТРОЙКА»

Метрополитен столицы продолжает улучшать свои сервисы и услуги. В этом году московское метро отметило круглую дату - 85 лет. За эти годы в нем постоянно меняется все, чтобы поездки становились комфортнее. Подземный транспорт, мосметро, становится цифровым. Сюда входит модернизация диспетчеризации, транспортной безопасности, а также цифрового контроля работы подвижного состава и состояния инфраструктуры метрополитена. Перемены напрямую влияют на удобство пассажиров. При этом в метро создана современная система информирования, уникальная по количеству каналов общения с москвичами. Среди них, например, видеоэкраны в вагонах, мобильное приложение «Метро Москвы», оперативный канал в твитере. Ещё одной важной технической новинкой в честь юбилея метро станет чат-бот. Работа тестировщиков в фокус-группе позволит разработчикам дообучить чат-бота и заранее скорректировать возможные сценарии. К тому же и протестировать новинку сразу на большой группе пользователей. А чат-бот сможет найти ответы на дополнительные вопросы и научиться лучше понимать запросы пассажиров. Все участники теста получат специальные тематические карты «Тройка». При этом десять самых активных участников - карту «Тройка» с балансом 3000 рублей. К тестированию планируется привлечь до 1000 человек. У ПАССАЖИРОВ ПОЯВИТСЯ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК Уже этой осенью каждый, кто спускается в подземку, сможет завести надежного друга, знающего о метро все, в популярных мессенджерах, в аккаунте мосметро в одной из соцсетей и в мобильном приложении «Метро Москвы». Виртуальный помощник умеет отвечать на вопросы о работе метро, МЦК, МЦД, поможет найти забытые вещи, составить заявку для службы обеспечения мобильности пассажиров. При необходимости подключит к разговору оператора. При этом чат-бот сможет улавливать настроение собеседника, шутить и будет в курсе последних трендов и мемов. «Чат-бот Московского метрополитена станет одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Тестовое взаимодействие научит чат-бота воспринимать по-разному написанные вопросы, лучше понимать вопросы собеседника, а также исключить неверные формулировки или другие возможные недочеты». Напомним, виртуальный помощник будет также доступен на сайте mosmetro.ru. Кем станет чат-бот, пока еще не известно. Это может быть по желанию пассажиров один из образов - дежурная по станции, диспетчер или робот-андроид. В мае в социальных сетях метро уже прошел конкурс имен для чат-бота. За месяц участники прислали более 400 вариантов для предложенных возможных онлайн-друзей. Сейчас голосование за лучшие образ и имя виртуального помощника проходит в мобильном приложении и на портале «Активный гражданин». КАК ЗАПИСАТЬСЯ Участником фокус-группы может стать любой желающий. Для этого нужно подать заявку на адрес электронной почты chatbot@mosmetro.ru. В ответном письме пользователь получит подтверждение регистрации и инструкции по тестированию. Кроме адреса площадки тестирования, в сообщении будут указаны несколько ключевых тем, по которым пользователю нужно будет пообщаться с чат-ботом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Новости 24
МВД: Полиция Москвы будет пресекать любые конфликты на национальной почве
Поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» в Москве по требованию полиции
В Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда
Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тысяч москвичей
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло
В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа
Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве
В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами