Советские Волги и бургеры: в Парке Горького открылся «Рестопаркинг»

Новое модное место появилось в Парке Горького – открылся «Рестопаркинг». Это проект, где можно отдыхать и вкусно поесть. Площадка со столиками и диванчиками на свежем воздухе. Окружена цветными фудтраками (закусочными на колесах), во всех представлены разные кухни мира. Напоминает американский формат drive-in (с английского языка - объект, куда можно заехать на машине). Еще может показаться, что это мини Депо, как на Лесной улице, но если там есть троллейбусы, то здесь фургоны.

Это проект, где можно отдыхать и вкусно поесть.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы добавим декоративные бензоколонки и ретро-машины - это будут ГАЗ-21 «Волги». Мы сделали из них кабриолеты, в авто можно будет посидеть и сделать атмосферные фото, - рассказал «КП» Глеб Марач, руководитель специальных проектов холдинга «Restart Vasilchuk Brothers».

Площадка со столиками и диванчиками на свежем воздухе.Фото: Иван МАКЕЕВ

На потолке люстры из фар от БТР, лаунж-зона с мягкими цветными диванами. Можно позвать стюарда (официанта) или сделать заказ в фудтраке самостоятельно (о готовности еды информация появится на электронном табло). Также возможен предзаказ через приложение «SberFood» - скажем, подъезжаете вы к Парку Горького, а для вас уже готовят еду. Приходите - дезинфицируете руки из санитайзеров в виде бензоколонок, а ваш обед уже готов.

Площадка окружена цветными фудтраками (закусочными на колесах)Фото: Иван МАКЕЕВ

- В связи с эпидемиологической обстановкой мы пока не будем проводить концерты, но как только разрешат - здесь будут выступления артистов, комиков, диджеев. А еще мы планируем проводить детские праздники и вести прямые футбольные трансляции матчей Лиги Чемпионов и Премьер-Лиги, - говорит Глеб Марач.

Во всех фудтраках представлены разные кухни мира.Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего в «Рестопаркинге» 450 посадочных мест. Есть навес над головой, так что дождь точно не застанет врасплох. К тому же площадка будет работать и зимой - для этого добавят остекление и отопление. Тогда же сделают вход с катка в Парке Горького, который в этом году увеличат по площади. Люди смогут заказать здесь еду, не снимая коньки.

Можно позвать стюарда (официанта) или сделать заказ в фудтраке самостоятельноФото: Иван МАКЕЕВ

О еде

12 фудтраков:

1. Гирос (греческая кухня).

2. Паста.

3. Бургеры.

4. Кофе и десерты.

5. Пицца.

6. Хот-доги.

7. Бар.

8. Нори-бар (японская кухня).

9. Вок (азиатская кухня).

10. Плов.

11. Шашлык.

12. Веганская кухня.

В 12 фудтраках - меню на выборФото: Иван МАКЕЕВ

- Каждый фудтрак индивидуален по площади и оборудованию, ведь в одном будут готовить пиццу – там нужны печи, в другом жарить стейки – там нужна сильная вытяжка. Все приспособлено так, что работать можно в любую погоду – не только летом, но и зимой, - рассказал «КП» Рафаэль Хабиров, руководитель компании MoBiTruck by EdaNaKolesah.com.

В фудтраках все приспособлено так, что работать можно в любую погоду – не только летом, но и зимойФото: Иван МАКЕЕВ

Где: Крымский Вал, 9, на Пушкинской набережной ближе к Андреевскому мосту. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: с воскресенья по четверг с 12.00 до 0.00, в пятницу и субботу - с 12.00 до 2.00.

Средний чек: 400-700 рублей.