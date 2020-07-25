На ВДНХ восстановят исторический фонтан, похожий на букет цветов и ягод

Фонтан в виде букета из масличных растений был спроектирован советским инженером-архитектором Валерием Таушкановым и сооружен еще при Сталине рядом с 30-м павильоном «Микробиологическая промышленность». И фонтан, и сам павильон решили восстановить, вернув архитектурному ансамблю прежний облик.

Судя по архивным снимкам, композиция была (и будет) очень красивой. Фонтанная чаша имеет форму цветка подсолнечника, а нижние постаменты держат на себе груз цветов и ягод.

Реставрацию приходится проводить по редким сохранившимся фото. Фото: mos.ru

Как сообщили в Департаменте капремонта, до недавних пор фонтан напоминал руины. И это неудивительно, в последний раз вода из него била около 60 лет назад.

- Целых деталей (как керамической облицовки, так и бетонного основания) не сохранилось, - говорится в официальном сообщении. - Верхняя чаша в виде цветка подсолнуха также была утрачена. Оставшиеся керамические изразцы оказались сильно повреждены, слой глазури на них имел сколы и многочисленные мелкие трещины.

Реставрацию приходится проводить по редким сохранившимся фото. Детали отливаются по оригинальным параметрам.

Детали отливаются по оригинальным параметрам. Фото: mos.ru

Технические характеристики фонтана

Материал - керамика.

Высота - 3,38 метра.

Диаметр нижней чаши - 4,21 метра, средней - 2,63 метра, верхней - 1,4 метра.

Количество форсунок - 17.

Техника, в которой выполнен декоративный слой - венецианский террацо (бесшовная мозаика).

Срок окончания работ - третий квартал 2020 года.