Легендарного олимпийского чемпиона по вольной борьбе нашли мертвым в Рузском округе

Знаменитый советский борец вольного стиля, чемпион СССР, мира и Олимпийских игр (1964 года) Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье. Он пропал в пятницу 24 июля, сообщив близким, что пойдет за грибами. Однако вечером того же дня домой не вернулся. Родственники обратились за помощью, и район осмотрели спасатели, в том числе с вертолета. И на берегу мелкой речушки Вейны (правый приток Озерны) нашли вещи прославленного спортсмена, которому было 82 года.

- Они были сложены в тазу, там же лежал мобильный телефон, - рассказал «КП» источник в областном управлении Следственного комитета. - Там очень мелко, воды по колено. Видимо, мужчина решил перейти реку. Или окунуться. И сердце не выдержало.

Точную причину смерти определит проверка, которую проводят в СК.

Знаменитый советский борец вольного стиля, чемпион СССР, мира и Олимпийских игр (1964 года) Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье. Фото: Виктор Кошевой/ТАСС

После завершения спортивной карьеры 30-летний Александр Иваницкий работал в той же сфере при ЦК комсомола, редактировал спортивные программы на радио, активно участвовал в организации московской Олимпиады, возглавлял редакцию «Арены», стал автором нескольких книг о вольной борьбе и документальных фильмов. Кроме этого, преподавал.

Редакция «КП» приносит самые искренние соболезнования всем родственникам и близким покойного.