2020-07-26T17:54:05+03:00
Общество

Погода в Москве 27 июля – 2 августа 2020: Июль уйдет с жарой, август начнется с прохлады

В выходные москвичи пережили самую холодную ночь июля. А скоро вернется жара под тридцать градусов. Рассказываем о погоде в Москве 27 июля – 2 августа 2020 года
Юлия СМИРНОВА
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В Москву возвращается летняя погода.В Москву возвращается летняя погода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В выходные Москва и область пережили самую холодную ночь июля. Никакого леденящего душу и тела апокалипсиса заморозками, конечно, не случилось. Но для макушки лета – зябко. Перед тем, как рассказать о погоде в Москве 27 июля – 2 августа 2020 года стоит отметить, что в ночь на субботу, 25 июля, в столице воздух остыл до +8,8 градуса. В Коломне даже установлен новый температурный рекорд: +7 градусов (прежний минимум для 25 июля держался с 1964 года, больше полувека). Подмосковным полюсом холода стали Черусти – там термометры показывали +3,9 градуса.

Впрочем, днем и в субботу, и воскресенье было вполне комфортно. Хотя по сравнению с климатическими нормами все же на 2 – 3 градуса прохладнее.

В рабочие дни в Москву вернется не просто тепло, а настоящая жара. В понедельник, 27 июля, Гидрометцентр России обещает +26 градусов, во вторник и среду +28...+29, в четверг, 30 июля, +26 градусов. Короткие дожди – каждый день, в середине недели с грозами.

Последний день июля и первые дни августа (то есть следующие выходные) будут прохладными, не выше +19...+24 градусов. И без осадков не обойдется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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