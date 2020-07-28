Интрига: почему топ-менеджеры «Слаты» встали за кассы супермаркета

Как крупному руководителю узнать, что на самом деле происходит в компании и насколько клиенты довольны предоставляемыми услугами? Конечно же, лучше всего пообщаться с сотрудниками и клиентами напрямую. Так и поступили топ-менеджеры торговой сети «Слата», поработав в День торговли простыми сотрудниками – кассирами, мерчендайзерами, кондитерами.

Перед открытием супермаркета финансовый директор Елена Любансин, директор по качеству Альмира Хайрутдинова, IT-директор Константин Хлебас, директор по развитию продаж Юлия Климова, директор по маркетингу Андрей Бехтерев надели специальную форму, подготовили торговый зал, прошли инструктаж и в 9.00 открыли двери магазина.

В течение дня топ-менеджеры не только выполняли временно возложенные на них обязанности, но еще и анкетировали покупателей, чтобы узнать их мнение о супермаркетах в обновленной концепции «Слата - два мира». По итогам рабочего дня они отметили то, что труд линейного персонала далеко не легок, и ощутить это на себе было необходимо.

- Общаться с покупателями полезно и важно, - отметила директор по развитию продаж ГК «Слата» Юлия Климова. - Мы можем сидеть в офисе и придумывать что угодно, но, когда разговариваешь с людьми, все становится понятно. Поэтому, когда управленцы спорят и рассматривают несколько вариантов, нужно просто пойти и спросить покупателей. Им виднее.

Финансовый директор Елена Любансин, которая работала на кассе, констатировала, что дело это непростое.

Фото: ООО "Маяк"

- Это физически и эмоционально тяжело. Кассир проводит много времени на ногах, занимается однообразным трудом, не имея возможности переключиться на что-то другое. При этом работа требует постоянной концентрации, - поделилась она впечатлениями.

За кассой поработала и Альмира Хайрутдинова, директор по качеству торговой сети «Слата».

- Я уже отметила моменты, которые нужно доработать. Например, кассирам приходится вбивать вручную очень длинные артикулы, что не всегда оправдано и отнимает время, - подчеркнула она.

Руководитель IT-дирекции Константин Хлебас во время своего перевоплощения обратил внимание на работу касс самообслуживания и тоже нашел несколько моментов, над которыми нужно поработать.

- Молодежь пользуется кассами самообслуживания охотнее: не нужно стоять в очередях. Людям же в возрасте больше нравится общаться с кассиром, - отметил он.

Директор по маркетингу торговой сети «Слата» Андрей Бехтерев, став на время мерчендайзером, заявил, что такую практику нужно продолжать, привлекая к работе в торговых залах и других руководителей различных направлений.

- Нам важно было поговорить с покупателями, услышать их отзывы. Мы благодарны за обратную связь, потому что она дает нам возможность делать свою работу лучше, - подчеркнул он.