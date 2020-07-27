Спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ" в Москве: Олимпийские батуты, бассейны и соляная пещера

В бывшей промзоне ЗИЛ продолжается масштабная застройка.

В понедельник, 27 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ". Это вторая очередь построенного ранее Центра водных видов спорта.

"Первая половина этого спортивного дворца уже несколько лет является родным домом для нынешних и будущих звезд синхронного плавания, - сказал Сергей Собянин. - Вторая половина – "Акватория "ЗИЛ", которую мы открываем сегодня, станет центром подготовки пловцов и акробатов. Таких бассейнов, как в этом спорткомплексе, на открытом воздухе в Москве немного, всего четыре открытых 50-метровых бассейна. Так что он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города. ЗИЛ постепенно превращается в комфортную зону для проживания, занятий спортом".

В новом здании уже тренируются члены сборных команд Москвы. В остальное время сюда могут приходить на занятия все желающие.

Как добраться: ст. м. "Автозаводская", МЦК Автозаводская, ЗИЛ, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 4.

ТТХ

Центр водных видов спорта на ЗИЛе

Общая площадь - 28,5 тыс. кв. м.

Комплекс состоит из двух частей, каждую из которых можно использовать отдельно.

В первом корпусе с 2017 года работает Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Второй корпус "Акватория "ЗИЛ" площадью более 15 тыс. кв. м. В нем:

- современные бассейны;

- батутно-акробатический зал размером 35 на 25 метров. Это один из лучших в России залов для прыжков на батуте с полным комплектом для тренировок спортсменов олимпийского уровня. В нем - 7 батутов компании Eurotramp – сертифицированы Международной федерацией гимнастики (Federation Internationale de Gymnastique – FIG), 2 акробатических помоста, один из которых компании Gymnova – сертифицирован Международной федерацией гимнастики, большая надувная яма 6 на 8 метров для отработки сложных элементов при прыжках на батуте. В зале - система измерения времени полёта и горизонтального перемещения спортсмена на батуте;

- на 4-м этаже тренажерный зал площадью 267 квадратных метров. Для занятий - универсальные тренажеры XLine и FitexPro для проработки всех групп мышц, кардио-зона, тренажеры для "сухого плавания" Vasa (позволяют отрабатывать элементы всех стилей плавания на суше), зона свободных весов с полным рядом гантелей и штангами олимпийского класса;

- раздевалки, в том числе для маломобильных посетителей, тренерские комнаты, медицинские кабинеты;

- кафе, магазины спортивных товаров, вендинговые аппараты;

- конференц-зал на 125 мест и офисы для сотрудников.

ФИШКА

В "Акватории "ЗИЛ":

- 50-метровый крытый плавательный бассейн на 8 дорожек шириной 2,5 метра и глубиной 2 метра, со стартовыми тумбами и панелями поворота, системой хронометража компании Seiko с медиа-системой и электронным табло. На время соревнований здесь можно поставить телескопические трибуны на 450 зрителей;

- круглогодичный открытый 50-метровый бассейн на 5 дорожек с зоной "мелкой воды" для любительского плавания. В нем - подводное освещение и подогрев обходных дорожек;

-фито-бар и зона отдыха с финской сауной, хамамом и соляной пещерой.

Это – единственный в Южном округе и один из немногих открытых бассейнов в Москве.