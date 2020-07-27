Ливень в Москве 27 июля 2020: горожане опасаются, что столицу вновь будет заливать неделю
Днем 27 июля 2020 в Москве начался сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в понедельник должны были пройти кратковременные дожди. Грозы также предсказывали. Однако стихия оказалась серьезнее, чем вещали метеорологи.
В районе станции Ботанический сад. Фото: ЦОДД
— В Москве гроза, местами град и ветер. Так будет до конца дня. Осторожнее на дороге. Будьте внимательны. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами, — сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.
Стихия оказалась серьезнее, чем вещали метеорологи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ливень 27 июля вновь ударил по железнодорожной инфраструктуре. Больше всего в сети видео со станции МЦК «Ботанический сад». По ступеням потоки воды стремятся в закрытый павильон, однако ливневке удается сдерживать удар и дальше по станции вода не распространяется.
Людей не пустили укрыться от дождя в «Москвариум».
Дмитровское шоссе и 3-й Нижнелихоборский проезд. Фото: ЦОДД
По сообщениям ЦОДД, затруднено движение по улице Свободы в сторону Волоколамского шоссе. Затоплен перекресток Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда. Проезжую часть залило и под путями МЦК «Ботанический сад».
Многокилометровый затор образовался на внешней части ТТК. Есть подтопленные участки Дмитровского шоссе. По прогнозам столичного Департамента транспорта, вечером пробки достигнут семи баллов.
— Но если погодные условия будут ухудшаться, а дождь не прекратится, заторы усиляться.
Грозы также предсказывали. Фото: olgusha2007
Судя по социальным сетям, сильнейший удар приняли именно Север и Северо-Восток столицы. Местные жители выкладывают эффектные фото грозовых разрядов. В отдельных районах прошел сильный град.
В Подмосковье после ливня достали лодки.
Стихия задела и Подмосковье. В коттеджном поселке «Артек» неподалеку от Красногорска улицы превратились в водные каналы. Смельчаки достали резиновые лодки и отправились катать детей.
Судя по социальным сетям, сильнейший удар приняли именно Север и Северо-Восток столицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
— Неужели лето вновь кончилось и Москву вновь ждет неделя ливней? — недоумевают горожане в социальных сетях.
Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди в Москве на всю неделю.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди в Москве на всю неделю. При этом ниже +20 градусов Цельсия в дневные часы температура опускаться не будет.
Потоп на станции МЦК «Ботанический сад».
ИСТОЧНИК KP.RU