2020-07-27T17:58:17+03:00
Происшествия

Из загоревшегося в Москве женского СИЗО эвакуировали 600 человек

Пожарным удалось найти очаг возгорания - в подвале [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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На месте пожара работают оперативные службы.На месте пожара работают оперативные службы.Фото: www.youtube.com
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Московский пожарные пытаются справиться с пожаром, который около 16:00 начался в одном из корпусов СИЗО №6. Следственный изолятор в Печатниках - специфический, здесь сидят под арестом исключительно женщины.

- В какой-то момент во внутренних помещениях появился едкий дым, который начал подниматься по этажам наверх, - сообщил сайту kp.ru источник в экстренных службах. - И арестантки, и сотрудники начали задыхаться. Было принято решение о немедленной эвакуации людей из этого корпуса.

По словам пресс-секретаря УФСИН Москвы Сергея Цыганкова, «арестованные перемещены в безопасное место в пределах учреждения. На место вызваны силы МЧС».

Тем временем пожарным уже удалось найти источник дыма.

- Очаг возгорания находится в подвале, - рассказали «КП» в пресс-службе московского управления МЧС. - Общая площадь пожара пока уточняется.

В МЧС сообщают, что в соседние корпуса эвакуированы в общей сложности 600 человек.

- Информации о пострадавших или погибших не поступало, - заявили в ведомстве.

Представители ФСИН также сообщают, что пострадавших нет.

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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