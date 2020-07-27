Семь впечатляющих видео потопа и грозы в Москве

27 июля в Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Еще с утра синоптики прогнозировали кратковременные дожди, однако, у стихии были свои планы. В социальных сетях горожане делятся впечатляющими кадрами.

Первый мощный удар непогоды принял Север столицы. Не справился водосток в районе МЦК «Ботанический сад». Вода струилась по ступеням в павильон станции. Однако внутренняя система водоотвода, которая идет прям за спуском, удачно приняла поток. Впрочем пассажирам все равно пришлось промочить ноги, чтобы попасть на МЦК. Справедливости ради отметим, что поток прекратился в течение получаса, после чего лестница быстро стала сухой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792856" frameborder="0"></iframe> Потоп на станции МЦК «Ботанический сад».

Дорожная ливневка на некоторых магистралях также оказалась не готова к обильным осадкам. Пробки растянулись на ТТК, Дмитровском шоссе и Ростокинском мосту. Столичный Департамент транспорта прогнозировал семибалльные пробки на вечер понедельника и осторожно добавлял, что если погода будет ухудшаться, заторы могут стать еще больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792900" frameborder="0"></iframe> Улицы Москвы затопило из-за сильного дождя.

Однако коммунальные службы сработали оперативно. Центр организации дорожного движения Москвы в прямом эфире в соцсетях докладывал оперативную обстановку: куда выехали машины по откачке воды и каких мест лучше избегать. В итоге уровень заторов так и не превысил прогнозируемую семерку.

27 июля в Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Городские службы работают над тем, чтобы быстрее устранить подтопления. Ситуационный центр ЦОДД следит в режиме реального времени за ситуацией на дорогах, и передает все адреса подтоплений в соответствующие службы, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792870" frameborder="0"></iframe> Людей не пустили укрыться от дождя в «Москвариум».

Страдали от ливня не только водители, но и пешеходы. Первая половина дня 27 июля выдалась погожей. На ВДНХ гуляли множество отпускников и декретниц с детьми. Когда начался ливень, одна из горожанок пожаловалась, что их не пустили под крышу Москвариума. Приютили лишь под навесом летнего кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792871" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье после ливня достали лодки.

Непогода прошлась и в подмосковных районах. В некоторых выпал град. Пример здорового оптимизма показали жители коттеджного поселка «Артек». Они вытащили надувную рыбацкую лодку и отправились с детьми кататься по затопленным улицам. Уровень воды позволял вольготно перемещаться на судне мимо соседских заборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792897" frameborder="0"></iframe> Яуза вышла из берегов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что последние прогнозы синоптиков говорят о том, что дожди в столичном регионе будут идти до конца дня.

— Приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», - рассказал Бирюков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/792920" frameborder="0"></iframe> Последствия потопа в Москве: утонувшие автомобили и автобусы.

СКОЛЬКО ЕЩЕ БУДУТ ИДТИ ДОЖДИ

По прогнозам Гидрометцентра, вся грядущая неделя будет дождливой. Однако ливней не ожидают. В календаре метеорологов лишь небольшие осадки. Днем погода будет около +23 градусов Цельсия, иногда даже жарче.

Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец написал, что в последнюю неделю июля температурный фон не только вернется в норму, но и немного превысит средние значения месяца.

Все дело в теплом и влажном воздухе, который пришел в столичный регион с Атлантики.

Первый мощный удар непогоды принял Север столицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вероятность очаговых скоротечных ливней и гроз повысится. Лишь в последний день июля, когда по климату должна быть самая высокая температура в году, холодный атмосферный фронт принесет грозовые дожди и понижение температуры до +19…+24°, — считает Евгений Тишковец.

Эксперт также прогнозирует ливни в первую неделю августа. Однако далее серьезных осадков не ожидается.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ В МОСКВЕ

Сообщать о подтоплении во дворе лучше в районную диспетчерскую службу. Телефоны есть на сайте префектур и управ. Они работают круглосуточно. Если заливает подвал дома или подъезд, то звоните в управляющую компанию.

О крупных подтоплениях улиц нужно сообщать в «Мосводосток». Диспетчерская также работает круглосуточно: (495) 657-87-03.