Из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали более 300 человек

Вечером в понедельник, 27 июля, на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать торговый центр. Из ТЦ «Город» на Шоссе Энтузиастов около 18:00 охрана спешно начала выводить всех посетителей.

- Объяснять ничего не стали, просто попросили всех без паники покинуть здание, - рассказал «Комсомольской Правде» один из очевидцев. - Никто самообладания не терял, все спокойно вышли, без лишней суеты.

По словам мужчины, при выходе из центра люди увидели несколько машин полиции и МЧС. Затем внутрь вошли кинологи со служебными собаками.

По словам источника в правоохранительных органах, накануне было получено анонимное сообщение о якобы заложенной в ТЦ «Город» бомбе. Однако в результате проверки взрывных устройств не нашли.

В свою очередь торговцы павильонов, работающих в центре, говорят, что это далеко не первый случай подобной эвакуации «Города» из-за телефонных террористов.

- За этот год это уже примерно пятый-шестой случай, - сообщил сайту kp.ru сотрудник одного из магазинов.

Напомним, «минирования» через телефонные звонки или электронную почту в Москве происходят волнами с интервалами в несколько месяцев. Время от времени приходится эвакуировать крупные магазины, суды, учебные заведения. По словам специалистов, большинство подобных атак ведется с территории Украины.