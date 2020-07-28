В Можайском округе задержали еще одну банду GTA

Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Московской области задержали в Можайском городском округе приезжих в возрасте от 22 до 26 лет, подозреваемых в разбойных нападениях. Вооруженная банда мигрантов действовала дерзко и нагло.

- Ночью, двигаясь на автомобиле по Минскому шоссе, злоумышленники целенаправленно совершили столкновение с другим транспортным средством, которое от удара наехало на тросовое заграждение. После этого четверо подозреваемых выскочили из автомашины. Пока один из них стрелял из пистолета, другие металлическими трубами разбили стекла автомобиля пострадавших. Затем нападавшие заставили водителя и пассажиров атакованной ими машины пересесть к ним на заднее сидение. Злоумышленники отвезли троих потерпевших в сторону деревни Язево на двух машинах, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанных мигрантов подозревают в разбое.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В лесу бандиты, угрожая оружием, похитили у пострадавших 75 тысяч долларов США и 5 мобильных телефонов. Потерпевших уголовники связали скотчем и уехали.

Банду мигрантов задержали в считанные часы. Сотрудники полиции установили съемные квартиры, где жили преступники и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых. Во время обысков у членов преступной группы нашли чужие банковские карты, мобильные телефоны, а также травматические пистолеты.

Сотрудники полиции продолжают розыск подельников бандитов и похищенных денежных средств.

- Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – добавила Татьяна Петрова.

Грабителей будут проверять на причастность к убийствам и другим подобным нападениям. Уж слишком их действия похожи на банду GTA, которая орудовала в столичном регионе с 2012 по 2014 годы. Бандитами оказались 13 мигрантов из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Они занимались разбойными нападениям на дорогах Подмосковья.