Мужчину, который помог незнакомцу, проверяют на причастность к его смерти

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Все случилось в московском районе Кунцево. 28-летний Иван В.* возвращался домой на улицу Академика Павлова, когда встретил у подъезда неизвестного ранее мужчину по имени Сергей*. Сережа рассказал, что очень плохо себя чувствует и жаловался на боли в спине. Сердобольный Ваня не стал бросать незнакомца в беде, а пригласил зайти в квартиру и напоил незнакомца кофе. Сергею стало немного легче, и он тут же заснул. Иван не стал тревожить нового знакомого и ушел из дома по своим делам, оставив Сергея дальше спать. Вернувшись домой, Ваня обнаружил Сергея мертвым.

«В полицию обратился 28-летний Иван В.* Мужчина рассказал, что у него в квартире скончался 37-летний Сергей С.* с которым Иван познакомился накануне. По словам хозяина квартиры, он пригласил незнакомца домой и напоил кофе, так как последний чувствовал себя плохо. Через некоторое время Иван обнаружил, что его новый знакомый скончался», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку. Тело умершего направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти москвича. Оперативникам предстоит выяснить все детали случившегося.