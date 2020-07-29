2020-07-28T22:02:08+03:00
Общество

Источник жизни: зачем маркируют воду в бутылках

Делегация во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергеем Митиным провела на «Старорусском пищекомбинате» (производит воду «Рушаночка» и «Старорусскуя»), заседание по противодействию незаконному обороту
Юрий ШАМИН
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«Нашу воду потребляют далеко за пределами Новгородской области, ежегодно мы производим 10 тысяч тонн воды (6 млн бутылок) и хотим быть уверены, что у потребителей есть возможность покупать нашу оригинальную продукцию», - отметила гендиректор комбината Елена Ионова.

По мнению Совета Федерации, избавить россиян от нелегальной воды способна цифровая маркировка, которая дает покупателям уверенность в том, что они пьют воду из заявленной скважины, а не разлитую в гараже без соблюдения санитарных требований.

«К эксперименту по маркировке присоединилось уже более 60 компаний по всей России. Количество растет и до марта 2021 года многие смогут протестировать технологии, - сказал Сергей Митин. - Сканируя коды маркировки приложением «Честный знак» покупатели смогут сами определить, какая перед ними вода».

По словам Елены Ионовой, предприятие присоединилось одним из первых в Новгородской области. «Сами неоднократно сталкивались с проблемой фальсификата, приветствуем внедрение маркировки и надеемся, что система будет запущена в срок», - заявила она. Защищать есть что: в 2018 году зарегистрирован территориальный бренд «Старорусский», а на фоне закрытия границ из-за вируса спрос на локальные бренды растет. Но растет и риск нарваться на подделку: мошенники тоже знают о законах рынка - спрос рождает предложение.

По оценкам экспертов, до 80% минеральной воды на полках магазинов не соответствует названию, говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А значит нормативам безопасности и подавно. Поэтому было решено отделить зерна от плевел - качественный товар от нелегального с помощью маркировки. У гидры нелегального оборота отрубают сразу все головы - и антисанитарию, и нарушение безопасности, и бюрократию. Валентина Матвиенко навела на эту мысль генпрокурора - адреса нелегальных производств есть, но жалобы ходят по инстанциям и результата не дают.

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Источник жизни: зачем маркируют воду в бутылках
Делегация во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергеем Митиным провела на «Старорусском пищекомбинате» (производит воду «Рушаночка» и «Старорусскуя»), заседание по противодействию незаконному обороту
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