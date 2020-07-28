2020-07-28T20:56:16+03:00
Происшествия

В Москве эвакуируют крупные ТРК из-за сообщения о взрывных устройствах

За день посетителей просили покинуть по меньшей мере пять магазинов и офис «Комсомольской правды»
Андрей АБРАМОВ
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Вечером 28 июля в Москве эвакуировали сразу несколько крупных торгово-развлекательных комплексов.Вечером 28 июля в Москве эвакуировали сразу несколько крупных торгово-развлекательных комплексов.
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Вечером 28 июля в Москве эвакуировали сразу несколько крупных торгово-развлекательных комплексов. Очевидцы сообщили в редакцию kp.ru о том, что всех посетителей магазинов «Тройка» у метро «Красносельская», «Авиапарк» у метро «ЦСКА» и «Город» у «Авиамоторной» вывели наружу.

— Приехали несколько машин полиции. Народ толпится у входа. Многие делали покупку в продуктовом супермаркете, пришлось бросить тележки на кассах, когда охрана попросили срочно покинуть здание, — рассказали корреспонеднту kp.ru посетители «Тройки».

К «Авиапарку» примчалась пожарная машина и реанимация ЦЭМП. Здание сейчас прочесывают кинологи. По информации источника «Комсомольской правды», эвакуация связана с очередной серией звонков анонимов о минировании.

— Нас вчера эвакуировали. А за сегодня уже второй раз всех выгоняют на улицу, — посетовал в разговоре с kp.ru сотрудник продуктового отдела в ТЦ «Город».

Также 28 июля поступали сообщение о возможном теракте в ТЦ «Савеловский» и Vnukovo Outlet. Кроме того была эвакуирована редакция газеты «Комсомольская правда» в офисно-торговом комплексе «Вымпел». Во всех случаях сообщения о минировании оказались ложными.

Уже три года по всей стране продолжается волна ложных сообщений о взрывных устройствах в местах массового скопления людей. Причем объектами всегда становятся здания, а не открытые пространства. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах в судах, магазинах, офисах и ведомствах. При этом звонящие используют IP-телефония — интернет-связь, звонок через которую отследить практически невозможно.

Отметим, что заведомо ложное сообщение о терроризме наказывает по УК крупным штрафом. Если речь об объектах социальной инфраструктуры, то возможно реально лишение свободы до пяти лет.

В центре Москвы проходит эвакуация ТЦ «Тройка» на Красносельской улице.

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По словам работников ТЦ, здание «минируют» практически каждый месяц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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