В столице сразу на нескольких отрезках продолжается строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Напомним, автотрасса стала частью масштабного проекта по созданию системы хордовых магистралей - Юго-Восточной, Северо-Восточной, Северо-Западной хорд, а также Южной рокады.У каждой из них появятся выходы на МКАД. Между хордами откроются съезды-выезды транспорта в местах пересечения. Северо-Западная хорда уже завершена, на других магистралях ведется проектирование и строительство.В частности, на восьмом участке ЮВХ завершилось сооружение всех 14 опор путепровода, который пройдет около железнодорожных путей Павелецкого направления.Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.- Сейчас строители уже приступили к бетонированию путепровода, общая длина которого составит 310 метров, - рассказал заммэра. - Эти работы планируется завершить в 2021 году. Затем начнется прокладка подъездных дорог, а также благоустройство и озеленение соседней территории.ПРОБОК СТАНЕТ МЕНЬШЕНа строительстве Юго-Восточной хорды «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков, включая восьмой. Кроме путепровода, как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на восьмом участке ЮВХ будут построены еще три путепровода - основного хода через Южную рокаду длиной 262 метра, вдоль Кавказского бульвара через ЮВХ длиной 145 метров и в районе улицы Бехтерева длиной 147 метров.- Общая длина всех сооружений на восьмом участке ЮВХ составит 14,9 километра, помимо четырех путепроводов, на участке возведут четыре подземных пешеходных перехода и два очистных сооружения, - уточнил Юрий Кравцов.Хорда поможет значительно разгрузить трафик и улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке столицы. Например, ускорится движение между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе. На самых загруженных дорогах столицы - Волгоградском и Рязанском проспектах, Каширском шоссе - уменьшатся пробки.Кроме того, благодаря ЮВХ до конца 2025 года автомобильная трасса федерального значения М-7 «Волга» соединится с Новой Москвой. В целом снизится нагрузка на МКАД и ТТК. Свободнее станет и на некоторых вылетных магистралях. Для жителей сократится время поездки из одного района в другой. Например, вместо крюка в 10 - 15 километров через МКАД автомобилисты смогут проехать в соседний район более быстрым и коротким путем.НОВЫЕ ДОРОГИ, МОСТЫ И ТОННЕЛИЕжегодно в Москве строится порядка100 километров дорог. В 2021 году снижать темпы не планируется. «Мосинжпроект» - генеральный проектировщик, генеральный подрядчик и технический заказчик ключевых дорожных проектов российской столицы.- В следующем году Строительный комплекс сохранит высокие темпы развития дорожной сети, - отметил Андрей Бочкарев. - По итогам 2021 года в столице планируется завершить строительство дорог общей длиной 72,4 километра, а также 18 мостов, эстакад и тоннелей, 16 пешеходных переходов.Напомним, в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Волоколамским шоссе. Высокие темпы дорожного строительства ставят Москву в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком. При этом Москва - единственный в мире мегаполис, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий.ЦИФРЫ И ФАКТЫ- 101 километр - общая длина всех дорог Юго-Восточной хорды.- 59 искусственных сооружений планируют построить на ней.- 4 округа столицы, в которых проживают 6 миллионов человек, соединит хорда.