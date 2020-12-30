Традиция слушать бой курантов 31 декабря, загадывать желания и поздравлять с Новым годом переходит из года в год. Москвичи и гости города любили приходить на Красную площадь, чтобы услышать звон колоколов не в записи, а в живом исполнении. Но в этом году доступ на Красную площадь будет закрыт.- В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18.00 31 декабря доступ граждан на Красную площадь будет ограничен, - сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москва.Катаемся на каткеВ связи с коронавирусной инфекцией, которая пока еще атакует город, праздничные мероприятия отменили. В этот раз в столице не открыли ярмарки на Манежной и Тверской площадях, не установили рождественские шале с сувенирами на Красной площади. Появился только ГУМ-каток.- В праздничный день каток будет открыт до 18.00. Покататься вновь можно будет уже в новом 2021 году – 1 января каток откроется с 11.30, - рассказали в пресс-службе ГУМ-катка.Бутики в ГУМе будут работать 31 декабря до 20.00, а 1 января – выходной.По данным «КП» никаких праздничных концертов, поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки или хороводов не будет. Попасть на Красную площадь до 18.00 можно будет, соблюдая меры безопасности. На входных площадках будут установлены металлические рамки для досмотра. А это означает, что пронести шампанское и другой алкоголь, а также оружие будет невозможно, как и в предыдущие годы.Охранять порядок будут 3500 полицейскихВ новогоднюю ночь в столице охранять правопорядок будет около 3500 тысяч представителей правоохранительных органов.- В центральной части города для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан планируется задействовать около 2000 полицейских и 1500 представителей Росгвардии, - рассказали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.Несмотря на то, что общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления отменены, порядок будут контролировать до 10 января около 1100 сотрудников полиции и Росгвардии.Напомним, что до 15 января 2021 года в период с 23.00 до 6.00 не будут работать рестораны, кафе, бары, дискотеки, караоке-клубы и ночные клубы. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.- Помните, что Новый год – семейный праздник, встречайте его дома. С учетом эпидемиологической обстановки просим вас проявить понимание и ограничить посещение мест с массовым пребыванием людей, - посоветовали в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.Будет ли новый звон курантов?В соцсетях ранее появлялись сообщения, что в этом году нужно обязательно послушать бой курантов, потому что он будет особенным, а именно - новым. Осенью были сообщения, что колокола на Спасской башне Кремля обновили. Однако, как объяснил «КП» сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля Константин Мишуровский, москвичи и гости города услышат на Красной площади не новый, а все тот же исторический звон.- Колокола, которые мы слышим на Новый год, все до единого находятся там же, звучат так же. Все десять колоколов, которые все привыкли воспринимать, как звон курантов Спасской башни, никуда не делись, ни о какой речи о замене не было. А было следующее – дополнение звукоряда колоколов для последующего (после часов) исполнения мелодий, которые теперь звучат в полнооктавном звучании, - рассказал Константин Мишуровский.Обновленные мелодии Гимна России можно услышать ежедневно в 0.00, 6.00, 12.00 и 18.00, а также патриотическую песню «Славься» Михаила Глинки в 3.00, 9.00, 15.00 и 21.00.И еще, возможно, вы не знали, что традиционные 12 ударов колоколов, которые знаменуют наступление Нового года, такие же, как и ежедневные в 0.00, которые означают наступление нового дня. Так что тем, кто хотел послушать бой курантов 31 декабря, советуем послушать их в любой другой день ровно в 0.00.