Под Новый год случается всякое: каждый может вспомнить и волшебные, и романтичные, и забавные истории. Лучшие из них будут у 150 пар, которые решили сыграть свадьбу 31 декабря.Как правило, утром 31 декабря готовят \\"Оливье\\", ставят елку, покупают подарки, если не сделали этого раньше. Но точно не собираются в ЗАГС, думали мы с фотографом \\"КП\\" до сегодняшнего дня. Оказывается, желающих пожениться 31 декабря достаточно.- Сегодня более 150 пар поженятся в московских ЗАГСах. Многие пары поделились с нами, что уже подготовили торжество по случаю свадьбы, которое перейдет во встречу Нового 2021 года. Эти два события послужат отличным началом их семейной жизни. Шесть отделов ЗАГС подготовили для молодых особые поздравления и небольшие подарки, – рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС Москвы.Мы отправились в самый красивый и исторический Дворец бракосочетания №1, где 31 декабря решили пожениться более 20 пар.- Будет ли церемония для них особенная? - спрашиваем в ЗАГСе.- Для пар будут звучать новогодние музыкальные композиции. Но и марш Мендельсона все также будет встречать пары в зале торжественных церемоний, - рассказали сотрудники.Новогоднее настроение было уже с порога. Залы Дворца бракосочетания украсили светящимися снеговиками, елочными ветками. Поставили несколько больших елок с розовыми и белыми шарами, а также оформили фотозону с камином и новогодними украшениями.Мы спросили у пар, почему они решили выбрать для бракосочетания именно 31 декабря - последний день 2020 года.Игорь и Ольга Балабины- Мы хотели, чтобы нас расписали самыми последними в России в этом году - такое было желание. Однако получилось только в 10 часов 10 минут 2020 года - красивые цифры, - сказал Игорь Балабин.Юрий и Екатерина- Хотели начать отмечать Новый год с самого утра. Мы раньше много путешествовали, но в этом году из-за пандемии все сложнее. Сейчас отправимся в загородный домик в Подмосковье. Там нас ждут друзья, - рассказывает Юрий.- Теперь у вас будет два праздника, значит нужно два подарка? - спрашиваю.- Выходит, что так. И на годовщину, и на Новый год.- А как вы познакомились?- Мы выбрали современный способ - познакомились в соцсетях. И пошли в кино.Сергей Ивженко и Анастасия Серикова- Просто хорошая дата. А почему бы и не 31 декабря? - говорит Анастасия.- У нас это вторая свадьба. Я беру в жены Анастасию уже во второй раз. Мы развелись, но продолжали жить вместе и даже лучше, чем тогда, когда были по бумагам женаты. У нас маленькая дочка Ариадна, которая нас сейчас дома ждет. Уже все подарки куплены. Шампанское сегодня пить не буду, потому что уже завтра мне на смену - я работаю пожарным, - говорит Сергей.- На самом деле, мы первый раз женились в Савеловском ЗАГСе, а мне хотелось еще тогда в Грибоедовском ЗАГСе. Поэтому теперь моя мечта сбылась.- А вообще мы думали, что придем сюда, но никакой праздничной обстановки не будет. Думали, что нас распишут где-то с черного входа. Но тут так красиво, елки.Денис и Алина- Мы хотели красиво завершить год, поэтому выбрали 31 декабря. И все же год красивый - 2020. Дату точно не забудем, когда будем вспоминать в старости, - сказал жених Денис.Дмитрий и Варя- Новый год - это в принципе семейный праздник. И вот в такой день мы решили создать семью. К тому же наш астролог нам посоветовала именно эту дату - только она нам подходила, как оказалось, - признался Дмитрий.А как было в других ЗАГСах?В Шипиловский ЗАГС пришли около 15 пар, для которых подготовили в качестве поздравлений композиции из мандаринов, во Дворце бракосочетания №5 парам вручили елочные игрушки, а во Дворце бракосочетания №3 пары смогли выбрать себе сладкий подарок с новогодними поздравлениями, а в Мещанском отделе ЗАГС молодых поздравил настоящий Дед мороз и вручил символические подарки. Во Дворце бракосочетания в Коломенском молодоженам предложили сыграть в тематические фанты, а в Кутузовском отделе ЗАГС молодые выбрали елочную игрушку и смогли написать себе индивидуальное поздравление.Пожениться в новогодние праздникиБудут открыты четыре отдела ЗАГС: в Шипиловский и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и № 5 — на 8 января. В обычном режиме столичные отделы ЗАГС начнут работать 9 января.В прошлом году в преддверии Нового года в столице поженились около 500 пар, в Рождество стали мужем и женой 50 пар.Красивые даты в 2021 годуПожениться в усадьбе Муравьевых-Апостолов можно 21.02.2021, 8.08.2021 и 12.12.2021. Самой популярной датой следующего года можно назвать 21.01.2021 - подано уже более 200 заявлений, 12.02.2021 планируют пожениться около 180 пар, на 5.06.2021 подано более 110 заявлений. В лидерах также даты 20.02.2021 и 21.08.2021 – хотят зарегистрировать брак по 100 пар.- Московские молодожены ежегодно выбирают такие даты, как 17.07 и 26.06, на каждую из них подано более 60 заявлений, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак мир встречает Новый 2021 год: прямая онлайн-трансляцияСайт kp.ru будет следить за тем, как главный праздник заходит в каждый дом (подробности)