С опозданием на час-два утром 31 декабря стали вылетать самолеты из Домодедово. По данным \\"Яндекс.Расписание\\", было задержано около 90 рейсов. Причиной стала непогода.- Из-за последствий ледяного дождя в московском регионе с 6.35 до 7.45 были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления, - рассказали в пресс-службе аэропорта Домодедово.Для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в таких сложных метеоусловиях, потребовалось усилить чистку взлетно-посадочной полосы, ее стали обрабатывать реагентами.Пассажиры рейса Москва-Самара рассказали, что их рейс задержали почти на три часа, из-за ЧП при буксировке. Рейс вылетел в 11.59.Изменения в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Домодедово наблюдались несколько часов. В аэропорту говорят, что актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.В настоящее время аэродромные службы работают в усиленном режиме. Продолжается чистка взлетно-посадочной полосы, чтобы обеспечить безопасность полетов.- Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов, - сказали в Домодедово.В аэропорту обещают, чтобы в этот праздничный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели.ЕЩЕ ПО ТЕМЕНа Новый год в Москве оттепель и ледяные дожди – ничего себе подаркиСамой опасной ситуация на дорогах будет 30 декабря — из-за гололеда. К Рождеству снова похолодает (подробности)