В столичном метро для пассажиров подготовили новогодние подарки. В канун Нового года запустили праздничный поезд с гирляндами, елочными веточками и снегирями, в продажу поступили новогодние карты «Тройки» с имбирными печеньями. Возле станции «Спортивная» появился бык – символ 2021 года, открылась станция метро «Электрозаводская», которая позже войдет в состав Большой кольцевой линии.Еще одним праздничным подарком стала необычная карта метро. На ней станции в пределах Кольцевой линии получили новогодние названия: «Куранты», «Елочная», «Оливьейная», «Дед-морозовская», «Подарочная», «Икорный мост».В соцсетях москвичи тут же стали активно обсуждать новогоднюю карту и писать, на какую бы станцию отправились.- А я на «Лыжную» бы заглянула, - написала Мария.- Хочу на «Улицу 2021 года». Очень креативно придумали, - написала Никита.- Только-только еду с «Волшебной», - поделилась Екатерина.- Через «Семейную» я преодолеваю эту вашу «Заливную рыбу» и дальше с «Иронии Судьбы» еду на работу, - поделился Арсений.Москвичам понравились станции «Конфетная», «Семейная», «Снежная».- Все, еду на станцию «Мамина селедка под шубой», - написала Вероника.Кстати, самой популярной станцией новогодней ночи стала «Площадь революции». Ей воспользовалось более 24 тысяч человек.- Также в тройке лидеров оказались «Пушкинская» и «Китай-город». Традиционно это самые любимые места новогодних прогулок, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.