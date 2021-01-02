В ночь на второе января на Москву обрушился снегопад. Коммунальщики и спецтехника оперативно расчищают от снега дороги. Впрочем, машин на улицах российской столицы немного. Сервис Яндекс.Пробки сообщает, что заторов в Москве не наблюдается, дороги свободны. Уровень «пробок» самый минимальный - всего 1 балл.Между тем погодные условия отразились и на работе столичных аэропортов. И хотя такого коллапса, как было в новогоднюю ночь, не наблюдается, тем не менее в общей сложности в это утром задерживаются или вовсе отменены почти три десятка рейсов.По состоянию на 10:00 в столичных аэропортах задержаны и отменены около 30 рейсов. Об этом сообщает сервис Яндекс.Расписания со ссылкой на службы самих аэропортов.Больше всего рейсов были задержаны в Домодедово - 12 рейсов (задержкой называют отклонение от расписания на 30 минут и более). В основном речь идет об опоздании самолетов, летящих из Сибири - Новосибирска, Иркутска, Нового Уренгоя и так далее. В среднем - на час. Также два рейса в Домодедово были отменены.Во Внуково задержали 10 рейсов. В Шереметьево - 4. Информации по изменению расписания в Жуковском на данный момент нет.В центре погоды «Фобос» сообщают, что за сутки в столичном регионе выпадет около 10% месячной нормы осадков. При этом так как температура воздуха балансирует около нуля, а в некоторых районах доходит до +2 градусов, снег будет влажным и липким.Специалисты отмечают, что в субботу Москву и Подмосковье ждет пасмурная погода - это последствия североатлантического циклона. При этом температура на 5-7 градусов выше среднеклиматической нормы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Москве из-за ледяного дождя аэропорты отменяют и задерживают почти 200 рейсовПродолжается чистка взлетно-посадочных полос (подробнее)